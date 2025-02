"Eu disse isso?'" Antes de assinar acordo, Trump "esquece" ter chamado Zelensky de "ditador"

A- A+

O presidente dos EUA, Donald Trump, pareceu deixar no passado as tensões com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que chega na sexta-feira (28) a Washington para assinar um acordo sobre os recursos minerais de seu país.

Há menos de 10 dias, ele chamou o ucraniano de “ditador”, mas sugere, ao menos em público, ter mudado de ideia.

— Eu disse isso? — afirmou, em declarações à imprensa na Casa Branca, ao lado do premier britânico, Keir Starmer. — Não posso acreditar que tenha dito isso.

Ele declarou que “quer trabalhar” com Zelensky”, e disse acreditar manter uma boa relação com o ucraniano, que, em sua avaliação, pode ter ficado um pouco “ríspida” recentemente, e o colocou em um patamar similar ao do líder russo, Vladimir Putin.

— Eu me dou bem com ambos. Tenho um relacionamento muito bom com o presidente Putin. Acho que tenho um relacionamento muito bom com o presidente Zelensky.

Trump jamais foi um entusiasta dos pacotes de ajuda militar e financeira a Kiev, que superam os US$ 100 bilhões, e após sua chegada à Presidência defende alguma forma de “reaver” o dinheiro. Neste contexto, as riquezas minerais ucranianas, que incluem materiais usados em indústrias estratégicas, como de alta tecnologia e aeroespacial, saltaram aos olhos do presidente americano.

Um acordo inicial, que previa um retorno de cerca de US$ 500 bilhões, foi rechaçado por Zelensky, que alegou “não poder vender o Estado ucraniano”. Após a recusa, Trump passou a usar argumentos do próprio Putin para atacar Kiev, citando uma suposta baixa popularidade de Zelensky (ela está em torno de 60%) e questionando sua legitimidade o mandato presidencial terminou no ano passado, mas a Constituição lhe permite seguir no poder, uma vez que a Lei Marcial ainda está em vigor.

Foi quando chamou o ucraniano de "ditador", pouco depois de Zelensky afirmar que Trump estava tentando "agradar a Rússia".

Após as ofensas, as negociações avançaram, e um acordo preliminar, divulgado ao longo da semana, aponta que os ganhos obtidos com a venda futura de parte dos recursos serão depositados em um fundo, mantido por americanos e ucranianos.

Mas o ponto principal para os ucranianos, as garantias fornecidas pelos EUA para que a Rússia não os invada novamente, não apareceram nas primeiras versões do texto.

Starmer e o presidente francês, Emmanuel Macron, foram à Casa Branca nesta semana tentar obter concessões de Trump, mas o republicano não parece disposto a ceder. Ele se recusa a contribuir com tropas para uma força de manutenção de paz, não dá sinais de que mandará mais ajuda militar sem contrapartidas, e tem mostrado uma disposição maior ao diálogo com o Kremlin do que com Kiev.

Nesta quinta-feira (27), ele disse que a presença de empresas americanas do setor de mineração no país poderia ser, por si só, uma garantia de segurança.

— É um apoio, você poderia dizer, não acho que ninguém vai brincar se estivermos lá com muitos trabalhadores e lidando com terras raras e outras coisas que precisamos para o nosso país.

