"Eu e Patrícia sempre fomos muito amigos", diz acusado de matar ex-esposa no Recife

Após os depoimentos de quatro peritos criminais no quarto dia do julgamento de Guilherme José Lira dos Santos — acusado de jogar carro em árvore para matar ex-exposa no Recife, em 2018 —, teve início, por volta das 18h50 desta quinta-feira (12), o interrogatório do réu. O julgamento ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Capital, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra.

As primeiras declarações de Guilherme foram relacionadas ao casamento com a vítima, Patrícia Cristina Araújo.

O réu foi questionado sobre o estado do relacionamento na época do caso. O acusado afirmou que mantinha uma boa relação com a ex-esposa.

“Eu e Patricia sempre fomos muito amigos, de brincar, bagunçar um com o outro. Isso condiz com o que foi desenhado aqui [nos depoimentos das testemunhas]”, disse.

O interrogatório de Guilherme é conduzido pela juíza Fernanda Moura, que preside o julgamento.

Julgamento de Guilherme José Lira dos Santos | Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Relembre o caso

Guilherme José Lira dos Santos é acusado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) de jogar carro em árvore para matar ex-exposa no Recife, em novembro de 2018.

Na ocasião, Patrícia Cristina Araújo dos Santos, 46, estava no banco do passageiro quando o veículo colidiu na Rua Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista. A mulher faleceu e o condutor teve ferimentos leves. Após o caso, Guilherme foi preso.

O réu é julgado pelo crime de homicídio qualificado, cometido por “motivo torpe, mediante dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”; ainda, leva-se em consideração a condição de gênero da vítima, o que caracterizaria o crime como feminicídio.

