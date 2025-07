"Eu não estou mais aguentando": os famosos que sofreram (e sofrem) a forte pressão da fama

A- A+

Em um ponto da carreira, todo artista parece passar pelo mesmo dilema: como lidar com a fama e manter a saúde mental? A cantora Ana Castela, de 20 anos, fez um pronunciamento neste fim de semana em suas redes sociais para dar um fim às especulações que se iniciaram logo depois do término com o cantor Gustavo Mioto. A nota foi escrita após a artista chorar durante um show em Minas Gerais.

"Estão me pegando para Cristo. Eu não estou mais aguentando. Às vezes dá vontade de ir embora, mas não vou, não. Ainda tenho gente para fazer feliz", afirmou ao público, durante a apresentação.

Ainda, ao falar em suas redes, Ana esclareceu mais uma vez que não pretende se distanciar da sua carreira.

Anitta

Atualmente reconhecida de forma internacional, Anitta enfrentou dificuldades para lidar com a fama desde o início da sua carreira. Um ponto em particular trouxe diversas consequências para a saúde mental da cantora: quando ela decidiu expor sua opinião em temas considerados sensíveis, como política e religião.

"Isso mexeu muito com o meu psicológico. As pessoas estavam fazendo uma pressão imensa em todo mundo. Hoje em dia, eu aprendi e estou pronta para lidar de uma maneira muito diferente", declarou durante sua participação em vídeo com Bianca Andrade.

Os momentos complicados fizeram com que a cantora reavaliasse como estava levando seu trabalho.

"Teve um momento na minha vida onde eu só trabalhei. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Antes eu queria ser a melhor, a maior. Hoje em dia eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz", disse.

Wesley Safadão

Em meio a uma agenda lotada, em setembro de 2023, o cantor Wesley Safadão anunciou aos fãs que daria uma pausa na carreira devido a dificuldades envolvendo sua saúde mental. Segundo nota da sua assessoria, ele vinha passando por diversas crises de ansiedade.

"Eu peço desculpas. Eu estou falando isso porque eu acho importante as pessoas entenderem que é um processo. Eu vou entender se tiver uma pessoa aí do outro lado que diga: ‘isso é frescura’. Eu também era do time do 'frescura', que achava que nunca iria acontecer comigo, que isso é besteira e tal, mas não. Como compartilhei aqui, já tive meu problema de coluna, já tive outros desafios, já tive outras dores, mas uma crise de ansiedade, esse esgotamento mental, não sei se é bornout que fala, é um negócio muito ruim", explicou em vídeo publicado pouco tempo após o anúncio da pausa.

Em pouco tempo, ele decidiu retornar aos palcos devido à pressão que colocava em si mesmo para cumprir a agenda.

"Voltei muito rápido e isso assustou muita gente, mas está em casa e na minha cabeça eu não conseguia tirar: ‘estou descumprindo meus compromissos, muita gente depende de mim’. Naturalmente, existe uma cobrança de quando eu vou voltar, de quando seria. Não da parte da minha família, não da parte dos meus sócios", admitiu, no mesmo vídeo.

Veja também