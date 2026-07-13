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Complicações "Eu não me reconheço", comenta artesã após sofrer efeitos de envenenamento por mercúrio Em entrevista à Folha de Pernambuco, Denny Cardoso, de 43 anos, detalhou os problemas de saúde e abordou a relação com a suspeita

“Eu não me reconheço”. Esse é o sentimento da artesã Denny Cardoso, de 43 anos, que denuncia ter sido envenenada por mercúrio entre 2024 e 2025. A vítima fez o relato em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (13), no Empresarial RioMar Trade Center, no Pina, na Zona Sul do Recife.

O caso que a artesã denunciou ocorreu enquanto ela trabalhava em um anexo do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), em Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

De acordo com o depoimento, esferas de mercúrio de cor prateada eram colocadas dentro da garrafa de água da vítima por uma aluna do projeto, que foi flagrada em vídeo.

Em razão da ingestão do metal tóxico, Denny passou a conviver com problemas de saúde. Ela perdeu a força das mãos e depende da muleta para se locomover.

"Quando eu me vejo no espelho, não me reconheço. Eu vejo um vídeo andando atualmente e penso que não sou eu. Prefiro ter aquela imagem de antes", iniciou a artesã em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

"Perdi minha autonomia de locomoção, de me alimentar sozinha, pegar minha neta no colo. Eu não consigo preparar um alimento, lavar os pratos, varrer a casa. Coisas básicas. Eu não consigo parar em pé, eu preciso de um ponto fixo, seja uma pessoa ou uma parede. Não tenho a autonomia que tinha antes. Perdi meu direito de ir e vir. Estou limitada porque quando preciso fazer as coisas não tenho condições físicas de fazer tanto pela rigidez muscular quanto pelas dores", completou.

Relação com a suspeita

A artesã conhecia a mulher suspeita pela atuação de mais de oito anos no projeto Arte na Medicina com a oferta de aulas de artesanato para pacientes e familiares assistidas pelo Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC).

O serviço era realizado em anexo da unidade de saúde, local conhecido como Castelinho. A suspeita tinha um filho no hospital e frequentava as aulas de Denny.

"Eu não tenho nenhum tipo de sentimento por ela. Eu não consigo ter nenhum tipo de sentimento. Só não quero que se torne algo impune. Só quero justiça para que não fique por nada. Que o que ela fez, ela pague. Eu não merecia isso, eu não mereço isso", afirmou.

Segundo a artesã, o contato entre as duas era apenas profissional e ela não suspeitava que essa situação poderia acontecer.

"Não entrando em assuntos particulares, porque ela era muito grossa e rude, mas em nenhum momento passava pela minha cabeça que ela poderia fazer isso. Até o momento que eu peguei ela mexendo na garrafa eu não imaginava. Na verdade, eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer um mal desse nem comigo, nem com ninguém", desabafou.

Denny se recorda apenas de uma situação, sem revelar detalhes, em que teve um desentendimento com a suspeita. "Teve uma vez específica que ela foi mais grossa comigo e eu dei uma resposta à altura no local de aula", lembrou.

A defesa da mulher suspeita de envenenamento não foi localizada pela reportagem da Folha de Pernambuco. O espaço segue aberto.

Vaquinha online

Agora, Denny Cardoso mobiliza uma vaquinha virtual nas redes sociais para custear fisioterapia motora, consultas com psicólogo, medicamentos e deslocamentos relacionados ao tratamento.

O objetivo é arrecadar R$ 15 mil. Doações podem ser feitas pela internet ou por meio do Pix usando as chaves [email protected] ou 81996609907 (celular).



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