A- A+

violência "Eu não tenho palavras, só quero justiça", diz mãe de menina morta por bala perdida no Recife Corpo de Hellen foi liberado do IML na manhã desta segunda-feira (14)

Com olhar de tristeza, voz embargada e um grito de justiça preso na garganta, a atendente de restaurante Elaine da Silva Santos, de 31 anos, acompanhou a liberação do corpo da filha, Helen Santos, de 4 anos, do Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, Centro do Recife, na manhã desta segunda-feira (14).

Helen foi morta no último sábado (12), atingida por uma bala perdida, enquanto brincava com uma prima de 37 anos. Nesse momento, a mãe dela confeccionava as lembrancinhas do aniversário da menina, que seria comemorado no domingo (13).

A família morava no Córrego do Deodato, em Água Fria, Zona Norte da cidade. Os disparos foram ouvidos e um deles atingiu a testa da menina, acima do olho direito.

“Depois de uma hora [que Helen desceu para brincar], escutei os tiros. Foi muito tiro. Daí, todo mundo, gritando, me chamou. Eu desci correndo para ver o que tinha acontecido. Uma vizinha tinha saído para socorrer ela. No meio do caminho, essa vizinha encontrou com um carro da polícia. Os policiais pegaram ela e levaram para o Hospital da Restauração”, detalhou.

Na unidade de saúde que fica no Derby, área central da cidade, a menina foi entubada, na sala vermelha pediátrica.

Os familiares constataram, de fato, que a bala havia ficado alojada na cabeça da menina. Era necessário cirurgia para retirada, mas, pelo fato de a pressão de Helen estar baixa, não foi possível realizar a intervenção.

“Tinha que esperar normalizar para operar, senão ela não ia aguentar. Esperamos normalizar a pressão. Eu pedi muito a Deus, mas não foi feito o que eu quis. Quem está me sustentando de pé é Deus. Eu não desejo isso para ninguém, porque eu nunca imaginei que aconteceria isso. Eu amo a minha filha. Eu estou sem palavras, só quero justiça por Helen”, complementou Elaine.

Manifestação

A mãe da pequena Helen afirmou que amigos e familiares farão um protesto por justiça, em Água Fria, nesta terça-feira (15). Ainda não sabe horário e local.

“Eu só vou descansar quando a justiça for feita. Ainda não chegou para mim qualquer novidade a respeito das investigações, mas eu quero justiça”, finalizou.

Sepultamento

O corpo de Helen foi liberado do IML, por volta das 10h52. O velório e sepultamento vão acontecer no cemitério de Santo Amaro, no Centro do Recife. O horário ainda não foi informado.

Investigações

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, a ocorrência de homicídio consumado no bairro de Água Fria.

“Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos”, afirma a corporação.

Veja também