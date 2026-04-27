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PERNAMBUCO "Eu senti como se aqueles tiros fossem em mim", diz mãe de menina morta em festa infantil Família aguarda audiência de instrução, no Fórum de Jaboatão dos Guararapes

Foi com faixas pedindo por justiça que os familiares de Emilly Vitória Guimarães, de 6 anos, aguardaram pela primeira audiência de instrução e julgamento do caso, na manhã desta segunda-feira (27). A sessão acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes e será presidida pela juíza Inês Maria de Albuquerque.

Quem senta ao banco dos réus é Sérgio Heverton da Silva Carvalho, de 30 anos, acusado de ter entrado atirando em uma festa de aniversário infantil. Os disparos atingiram Emilly em um dos braços e na cabeça. O crime ocorreu na noite do domingo, 20 de julho de 2025. Outras duas pessoas foram atingidas, mas sobreviveram. A menina teve morte encefálica confirmada, cinco dias após ter sido baleada.

Sérgio é acusado de homicídio qualificado, por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou meio de defesa da vítima. Ao relembrar a noite do crime, a dona de casa Shirlane Mayara Xavier, de 36 anos, que é mãe de Emilly, se emocionou. Aflita e ainda abalada, ela garante que está pronta para ficar frente a frente com o homem que atirou na filha dela.





Primeira Audiência do caso Emily Vitória. Shirlane Xavier, mãe da vítima. foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Estou bastante nervosa, mas quero justiça, porque são nove meses sem a minha filha, uma menina alegre e cheia de vida. Mas foi interrompida de seguir. Ela só tinha 6 anos e eu quero justiça por ela. Eu lembro de tudo. Eu havia colocado-a na festa, que só tinha criança. Eu não quis ficar [dentro da casa]. Pensei que ela estaria segura na festa. Fui para fora e fiquei esperando por ela. Foi quando ele desceu armado, passou por mim, pelo meu compadre e minha comadre e entrou na festa atirando. Eu gritei e me desesperei, porque eu sou mãe e eu senti como se aqueles tiros fossem em mim”, descreve.

Shirlane conta ainda que, após ouvir os tiros, se desesperou, já achando que a filha houvesse sido baleada. Um homem amigo da família teria carregado Emilly nos braços. Foi quando socorreram a menina e a levaram para o Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife. A mãe de Emilly diz ter conhecido o executor do crime. “Jamais imaginei que ele fosse fazer uma coisa dessa ali na comunidade, onde morou. ”, detalha.





O sofrimento no leito

Quem ficou com Emilly no hospital foi o pai dela, o mecânico Edmilson Guimarães Barbosa, de 46 anos. Ele relembra o sofrimento. Estava dormindo quando soube que a filha foi baleada. Agora, ele pede justiça e que o réu tenha pena máxima.





Primeira Audiência do caso Emily Vitória. Na imagem: Edmilson Barbosa, pai da vítima. foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Ele desrespeitou uma comunidade inteira. Era vizinho da gente e sabia que estava tendo uma festa infantil ali. Mesmo assim, ele fez do que fez. Nós conhecemos ele [o réu] desde quando éramos crianças, o vimos crescer. Hoje, só Deus sabe quantas noites ficamos sem dormir em casa. Até agora, ainda não acreditamos [que ela morreu]. A gente acorda, vê as coisinhas dela e acha que está viajando, que pode chegar a qualquer momento. A ficha ainda não caiu”, argumenta.

Testemunhas

De acordo com o advogado da família, João Victor Ribeiro, oito testemunhas de acusação serão ouvidas. Serão pais e padrinhos que presenciaram o crime. As oitivas acontecem para evidenciar a conduta do réu, a fim de que ele passe pela plenária do júri.





Primeira Audiência do caso Emily Vitória. na imagem: João Victor Ribeiro, Advogado da família. foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“A mãe da outra vítima, o cônjuge dela também serão ouvidos e o policial militar que fez a primeira abordagem. Existem provas e laudos periciais que estão sendo produzidos no curso do processo. Além do homicídio consumado [de Emilly], ele [o réu] responde por dois homicídios qualificados tentados, em relação às outras duas vitimas. Teria que somar tudo isso, mas a pena para homicídio consumado vai de 12 a 30 anos de prisão. A expectativa é de que haja o júri popular para que se faça justiça”, acredita o advogado.

Rito

Durante a audiência, como citado no início da matéria, devem ser ouvidas oito testemunhas arroladas na denúncia. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a defesa técnica do réu será feita pela Defensoria Pública que indicou as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.





Primeira Audiência do caso Emily Vitória foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Relembre o caso

Na época, a mãe de Emilly Vitória, Shirlane Mayara, contou à Folha que estava, na fatídica noite do domingo, 20 de julho de 2025, na frente da casa da comadre, esperando a filha e conversando, quando um homem teria descido de uma moto, já com a arma em mãos, e teria entrado no local da festa já atirando.

“Minha filha foi atingida com dois disparos, um na cabeça e outro no braço. Quando eu vi que ele entrou na festa, eu comecei a gritar para o meu compadre, que correu e foi lá. Quando meu compadre saiu de lá, ele já saiu com ela [Emily] nos braços”, explicou.

Após ser socorrida, a menor foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife. Depois de cinco dias, a unidade hospitalar confirmou a morte encefálica. Enquanto isso, já depois da audiência de custódia, o suspeito do crime foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima.

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