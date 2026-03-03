A- A+

RECIFE "Eu só peço a Deus que a gente possa enterrá-lo", diz esposa de remador que caiu no Capibaribe Família passou o início da madrugada na expectativa, durante buscas particulares

Após um dia inteiro de buscas sem sucesso, o Corpo de Bombeiros retomou, às 7h desta terça (3), os trabalhos de procura pelo remador Edvane César do Carmo, de 49 anos.



Ele caiu de um caiaque enquanto remava no Rio Capibaribe, entre as pontes da Torre e da Capunga, na Zona Norte do Recife. O acidente aconteceu nas primeiras horas da última segunda (2).

Próximo ao Departamento de Remo do Sport Club do Recife, onde ele é matriculado há cerca de dois meses, o clima de angústia é perceptível entre familiares e amigos que seguem na expectativa de alguma atualização ou que pelo menos algum sinal seja dado.

Por enquanto não é possível especificar a quantidade de militares que atuam na ocorrência. O Corpo de Bombeiros ainda não enviou porta-voz ao local.

De acordo com os familiares, Edvane estava em treinamento com o remo do Sport, mas não tinha experiência com o nado e estava sem colete salva-vidas quando tudo aconteceu.

A esperança que se esgota

O remador é servidor do ordenamento público do Jaboatão dos Guararapes. Até o momento, segundo a esposa dele, a assessora parlamentar Rebeka Rodrigues, de 37 anos, não há novas atualizações. Por ora, os familiares têm que enfrentar o dilema da espera. Cada segundo representa uma eternidade.





“Eles [os bombeiros] não são expectativa de nada. Tem que aguardar. A família acha o número de agentes que estão trabalhando muito pequeno. São dois barcos com quatro bombeiros para a grandeza desse rio. As esperanças vão diminuindo. Nós sabemos que a esperança de vida é remota. Eu só peço a Deus que a gente possa enterrá-lo”, diz ela, emocionada e com lágrimas nos olhos.

Madrugada angustiante

As buscas por parte do Corpo de Bombeiros foram encerradas no início da noite de ontem. O Remo do Sport cedeu, segundo Rebeka, uma estrutura para que os parentes se abrigassem, fazendo uso de banheiros e consumo de lanches. Durante a madrugada, amigos de Edvane cederam barcos para uma nova procura.

“Os amigos enviaram dois barcos para a gente e nós ficamos até umas 2h fazendo essa busca, junto com um drone de outros amigos da família, mas não obtivemos êxito”, complementa ela.

O drone citado por Rebeka possui câmera infravermelho. Essa tecnologia também é indicada para realização de busca, vigilância, inspeção industrial e salvamento. Ela tem capacidade para detectar o calor, que é captado por corpos, permitindo ver em escuridão total ou através de vegetação.

Quem ajudou?

Os familiares também seguem na dúvida por saber quem foi a pessoa que teria tentado ajudar o Edvane César quando tudo aconteceu. Logo após o acidente, um personal gravou um vídeo explicando tudo o que viu.

Por volta das 6h, Flávio Falcone corria na Ponte da Torre, como de costume. Mas notou uma movimentação estranha no Capibaribe. Era Edvane se afogando.

“Tinha algo enganchado ou era como se ele estivesse tendo uma cãibra, porque ele não conseguia sair muito do lugar. Estava sendo arrastado pela correnteza. Um outro rapaz encostou com um caiaque. Acredito que estavam treinando remo juntos. Esse outro homem ficou dando o remo para ele tentar se salvar. Eu pensei que conseguiria”, pontuou.

Já chegando ao Parque das Graças, Falcone presenciou quando o segundo homem gritou, já dentro do rio, após ter pulado do outro caiaque, pelo que estaria se afogando.

“Mas aí ele já não conseguiu mais achar. Parecia que ele já tinha se afundado. Depois de um tempo, foi chegando um helicóptero e o Corpo de Bombeiros. Foi tudo muito rápido”, complementou.

O que diz a Prefeitura de Jaboatão?

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes diz que acompanha os desdobramentos do acidente.

E o Remo do Sport?

Ainda no início desta manhã, alunos do Departamento de Remo do Sport entraram no rio com três remos e um barco para auxiliar nas buscas.

Por meio de nota, o Sport Club do Recife disse lamentar profundamente o acidente ocorrido durante o treinamento de remo que envolveu o aluno Edvane Cesar do Carmo, de 49 anos.

“Desde o primeiro momento, a equipe do Clube atuou imediatamente nas buscas e no suporte necessário, acionando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que assumiu a condução da operação e reforçou os trabalhos ainda nos instantes iniciais”, ressaltou o clube.

O Sport alegou ainda que “permanece acompanhando a situação, colaborando integralmente com as autoridades competentes e prestando todo o apoio necessário”.

