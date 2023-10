A- A+

MUNDO EUA: dois mil soldados em alerta de prontidão no Oriente Médio Afirmou o Pentágono em um comunicado

O Exército americano colocou 2.000 soldados em alerta de mobilização em resposta à escalada do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas em Gaza, informou o Pentágono nesta terça-feira (17).

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, colocou militares e uma série de unidades "em alerta máximo com uma ordem de prontidão para mobilização", afirmou o Pentágono em um comunicado, para "responder rapidamente à evolução do entorno de segurança no Oriente Médio".

