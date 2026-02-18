A- A+

SAÚDE EUA aceita analisar nova vacina da Moderna contra a gripe

A empresa farmacêutica Moderna anunciou, nesta quarta-feira (18), que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) reverteu sua posição e concordou em analisar a nova vacina contra gripe da empresa, baseada em RNA mensageiro.

Na semana passada, a agência reguladora federal rejeitou o pedido da empresa americana para análise da nova vacina por considerar seu ensaio clínico insuficiente.

Mas a Moderna afirmou que, após uma reunião "construtiva", a FDA aceitou o pedido de análise com base em um processo regulatório focado em idosos.

A rejeição da FDA ocorreu em um momento em que a agência tem pedido uma reconsideração dos procedimentos de aprovação para certas vacinas, incluindo as contra a gripe.

A recusa inicial da FDA gerou alvoroço na indústria farmacêutica, já alarmada pelas políticas antivacina do secretário de Saúde dos EUA, Robert Kennedy Jr.

