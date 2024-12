EUA acha possível que Rússia ataque a Ucrânia em breve com míssil Oreshnik

A- A+

A Rússia poderia atacar "nos próximos dias" o território da Ucrânia com um míssil Oreshnik, que Moscou usou pela primeira vez no mês passado, informou um funcionário americano nesta quarta-feira (11).

"A Rússia tem assinalado sua intenção de lançar outro míssil experimental Oreshnik contra a Ucrânia, potencialmente nos próximos dias", assinalou o funcionário, sob a condição do anonimato.

“Mas é improvável que esse míssil reverta a dinâmica no campo de batalha; ele busca intimidar a Ucrânia e seus aliados”, afirmou a fonte. “É improvável que o Orechnik, com sua ogiva menor e disponibilidade limitada, mude o curso do conflito”, acrescentou.

Outra autoridade dos EUA tentou amenizar a preocupação, dizendo que “a Rússia provavelmente tem apenas um punhado desses mísseis experimentais”.

O míssil, capaz de atingir alvos a milhares de quilômetros de distância com ogivas nucleares, foi usado pela primeira vez com ogivas convencionais em 21 de novembro contra a cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque sem precedentes foi uma resposta aos recentes ataques ucranianos à Rússia com mísseis americanos e britânicos, e ameaçou, em particular, atacar os “centros de tomada de decisão” em Kiev, onde o governo ucraniano está sediado.

Na última sexta-feira, Putin chegou a levantar a possibilidade de enviar seu míssil Orechnik no próximo ano para Belarus, seu aliado mais próximo, cuja fronteira com a Ucrânia fica a 100 quilômetros de Kiev.

Na Ucrânia, essa nova arma amedrontou a população e levou alguns a buscar novamente proteção em abrigos quando os alarmes de ataque aéreo são acionados.

