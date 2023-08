EUA: acordo de armas Rússia-Coreia do Norte viola resoluções da ONU

Os Estados Unidos disseram, nesta terça-feira (15), que a Rússia violará resoluções da ONU se chegar a um acordo de armas com a Coreia do Norte, depois que os líderes de ambos os países falaram em uma maior cooperação bilateral.

"Sem dúvida, qualquer tipo de cooperação de segurança ou acordo sobre armas entre Coreia do Norte e Rússia violaria uma série de resoluções do Conselho de Segurança da ONU", disse Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado, à imprensa.