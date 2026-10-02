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detido EUA acusa empresário de contrabandear tecnologia de IA para China Segundo o comunicado, Lui dirigia uma empresa de tecnologia chamada Earthmade Computer Inc., que utilizou para comprar e enviar produtos para a China sem licenças exigidas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que um empresário da Califórnia foi detido e acusado de ter contrabandeado para a China mais de 300 milhões de dólares (1,5 bilhão de reais) em material de informática utilizado para inteligência artificial (IA).

Greg Lui, de 38 anos, também conhecido como "Yiu Kong Lui", supostamente utilizou documentação falsa e enviou os equipamentos por meio de terceiros países para contrabandear para a China servidores de informática sujeitos a controle de exportação, afirmou o departamento em comunicado divulgado na última quinta-feira.

Os servidores continham "unidades de processamento gráfico (GPU) de fabricação americana, comumente usadas para superinteligência" (SI), acrescentou o departamento, utilizando a nova denominação adotada pelo presidente Donald Trump para se referir à inteligência artificial.

"Proteger a segurança nacional dos Estados Unidos significa impedir que nossa tecnologia avançada de SI seja utilizada para reforçar as capacidades militares dos nossos adversários", declarou o procurador federal da Califórnia Bill Essayli.

"Processaremos com firmeza aqueles que colocarem em risco nossa segurança nacional em busca de lucro", acrescentou.

Segundo o comunicado, Lui dirigia uma empresa de tecnologia chamada Earthmade Computer Inc., que utilizou para comprar e enviar produtos para a China sem as licenças exigidas pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos entre 2023 e 2024.

A empresa enviava os produtos para países como Malásia e Singapura, onde essas licenças não eram exigidas, e posteriormente os reexportava ilegalmente para a China.

Caso seja considerado culpado, Lui poderá ser condenado a uma pena máxima de 50 anos de prisão.

A China, durante muito tempo vista como atrasada em relação aos Estados Unidos no campo de IA de ponta, vem reduzindo rapidamente essa diferença.

Os Estados Unidos buscam frear o avanço da China por meio de controles sobre os chips avançados necessários para o desenvolvimento de sistemas de IA de última geração, restringindo o acesso a semicondutores americanos de alto desempenho, como os fabricados pela Nvidia.

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