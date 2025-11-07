Sex, 07 de Novembro

Conflito

EUA acusa Irã de conspirar para matar embaixador de Israel no México

"O complô foi contido e não representa uma ameaça atual", afirmou um funcionário americano sob condição de anonimato

Usina nuclear de Bushehr, no Irã Usina nuclear de Bushehr, no Irã  - Foto: Atta Kenare/AFP

Os Estados Unidos acusaram o Irã, nesta sexta-feira (7), de ter planejado o assassinato do embaixador de Israel no México.

