EUA acusam hackers ligados à China de invadir agências federais, Fed e Senado
Autoridades afirmam que conseguiram interromper os sistemas utilizados para atingir a infraestrutura crítica de Washington e outras redes sensíveis
Os Estados Unidos acusam um grupo de hackers chineses de invadir diversas agências federais norte-americanas, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e o Senado, em comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça (DoJ, no sigla em inglês) e FBI.
As autoridades norte-americanas afirmam que conseguiram interromper os sistemas utilizados para atingir a infraestrutura crítica de Washington e outras redes sensíveis.
Em nota, os EUA afirmam que o grupo "QTFY", apoiado pelo governo da China, empregou as plataformas "Qscan" e "QTRouter", da empresa de tecnologia Nanjing Xinjiuwei, para as atividades de invasão e ciberataque.
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Entre as agências federais atingidas pela operação estão: Nasa, Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Institutos Nacionais de Saúde e o próprio DoJ.
"Hackers maliciosos financiados pelo Estado alvejando infraestrutura crítica americana serão parados e processados", afirmou o procurador-geral Todd Blanche. "Investigamos e desativamos softwares maliciosos da República Popular da China, em uma série de operações técnicas para desmantelar as atividades patrocinadas pelo Estado."