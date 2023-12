EUA acusam Irã de estar "profundamente envolvido" nos ataques huthis do Mar Vermelho

Os Estados Unidos acusaram o Irã nesta sexta-feira (22) de estar profundamente envolvido nos ataques a navios comerciais por parte dos rebeldes Huthis do Iêmen, afirmando que Teerã revelou drones, missões e inteligência tática.

As acusações, divulgadas pela Casa Branca com base em inteligência dos Estados Unidos, são até agora os comentários mais recentes dos EUA sobre o papel que o Irã teria desempenhado nos ataques.

“Sabemos que o Irã esteve profundamente envolvido no planejamento das operações contra navios comerciais no Mar Vermelho”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.