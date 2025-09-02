EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela
O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas
O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela.
As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", acrescentou.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou no X que "as forças armadas americanas realizaram um ataque letal contra uma embarcação de narcotráfico que havia partido da Venezuela e era operada por uma organização designada como narcoterrorista".
Leia também
• Secretário dos EUA viaja ao México e Equador enquanto ameaça Venezuela
• Maduro promete declarar 'república em armas' se forças dos EUA no Caribe atacarem a Venezuela
• Maduro diz que oito navios dos EUA com 1.200 mísseis "apontam para a Venezuela"
O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas, que romperam relações em 2019.
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou estado de alerta máxima para se defender do que ele classifica como ameaças militares dos Estados Unidos.
O governo Trump, que acusa Maduro de liderar um cartel de drogas, enviou navios de guerra para o sul do Caribe em uma operação classificada como antidrogas.
Trump não ameaçou invadir a Venezuela.