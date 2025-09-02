Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
narcotráfico

EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela

O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas

Reportar Erro
Bandeira da Venezuela Bandeira da Venezuela  - Foto: Javier Soriano / AFP

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela.

As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", acrescentou.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou no X que "as forças armadas americanas realizaram um ataque letal contra uma embarcação de narcotráfico que havia partido da Venezuela e era operada por uma organização designada como narcoterrorista".

Leia também

• Secretário dos EUA viaja ao México e Equador enquanto ameaça Venezuela

• Maduro promete declarar 'república em armas' se forças dos EUA no Caribe atacarem a Venezuela

• Maduro diz que oito navios dos EUA com 1.200 mísseis "apontam para a Venezuela"

O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas, que romperam relações em 2019.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou estado de alerta máxima para se defender do que ele classifica como ameaças militares dos Estados Unidos.

O governo Trump, que acusa Maduro de liderar um cartel de drogas, enviou navios de guerra para o sul do Caribe em uma operação classificada como antidrogas.

Trump não ameaçou invadir a Venezuela.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter