EUA afirma que cessar-fogo no Líbano "está mantido" apesar de incidentes

Os Estados Unidos disseram nesta segunda-feira (2) que acreditam que o cessar-fogo no Líbano continua em vigor e que estão analisando possíveis violações.

"O cessar-fogo está mantido", afirmou aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, após o Líbano acusar Israel de violar a trégua e Israel, por sua vez, acusar o movimento libanês Hezbollah de uma violação "grave".

"Quando recebemos relatos de possíveis violações, contamos com um mecanismo que implementamos com o governo da França para examinar essas possíveis violações, determinar se elas realmente ocorreram e, em seguida, colaborar com as partes para garantir que não se repitam", explicou Miller.

