EUA afirma que China 'expandiu em grande escala' seu arsenal nuclear

Os Estados Unidos acusaram nesta segunda-feira (23) a China de ampliar "em grande escala" seu arsenal nuclear e reiteraram suas afirmações de que realiza testes nucleares secretos.

O tratado New START, o único acordo entre as principais potências nucleares, Estados Unidos e Rússia, que limitava o desdobramento nuclear, expirou em 5 de fevereiro. O presidente americano, Donald Trump, pediu então a celebração de um acordo melhor, que inclua a China.

Nesta segunda-feira, o subsecretário adjunto de Estado dos Estados Unidos para Controle de Armamentos e Não Proliferação, Christopher Yeaw, afirmou perante a Conferência do Desarmamento em Genebra que "a China expandiu deliberadamente e sem restrições, em grande escala, seu arsenal nuclear, sem transparência nem qualquer indicação sobre suas intenções ou objetivos".

"Acreditamos que a China poderia alcançar a paridade nuclear dentro de quatro ou cinco anos", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Em resposta, o representante chinês Shen Jian declarou em Genebra que seu país "se opõe firmemente à constante distorção e difamação de sua política nuclear por parte de certos países", e insistiu que Pequim não "participará de nenhuma corrida armamentista nuclear com nenhum país".

A coalizão de ONGs ICAN (Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares), vencedora do Prêmio Nobel da Paz, afirma que Rússia e Estados Unidos possuem cada um mais de 5 mil armas nucleares.

Mas o tratado New START restringia os dois países a 1.550 ogivas nucleares desdobradas cada um, um limite do qual a China se aproxima rapidamente, segundo Washington.

"Pequim está a caminho de dispor do material físsil necessário para fabricar mais de 1.000 ogivas nucleares até 2030", disse Yeaw.

Shen assegurou, no entanto, que "o arsenal nuclear chinês não é comparável ao dos países que possuem os maiores arsenais nucleares".

"Não é justo, nem razoável, nem realista esperar que a China participe das supostas negociações trilaterais", acrescentou o diplomata, e considerou "infundadas" as acusações relacionadas aos testes chineses.

Mas algumas conversas estão sendo realizadas, assinalou um alto funcionário do Departamento de Estado americano que pediu para não ser identificado.

Foi realizada uma reunião "preparatória" com uma delegação chinesa em Washington no dia seguinte à expiração do New START, e está prevista uma reunião mais "substancial" em Genebra na terça-feira, disse o funcionário a jornalistas.

A expiração do New START marca a primeira vez em décadas que não existe um tratado que limite o desdobramento das armas mais destrutivas do planeta, o que suscita temores de uma nova corrida armamentista.

