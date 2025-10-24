Sex, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
gaza

EUA afirma que mais países estão dispostos a normalizar relações com Israel

"Acredito que alguns países provavelmente poderiam aderir agora mesmo, se quisessem, mas queremos fazer algo grande a esse respeito, então estamos trabalhando nisso", declarou Rubio aos jornalistas

Reportar Erro
O secretário de Estado americano, Marco RubioO secretário de Estado americano, Marco Rubio - Foto: Fadel Senna / POOL / AFP

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta sexta-feira (24) que mais países estão dispostos a normalizar as suas relações com Israel, mas que a decisão dependerá de um acordo regional mais amplo.

Rubio, que chegou na quinta-feira em Israel para averiguar o cessar-fogo promovido por Washington em Gaza, afirmou que um fim duradouro do conflito poderia incentivar mais países a unirem-se aos Acordos de Abraão.

Vários países árabes - Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos - normalizaram suas relações com Israel em 2020 por conta destes acordos.

"Existem muitos países que querem se unir aos acordos", afirmou o secretário de Estado americano.

"Acredito que alguns países provavelmente poderiam aderir agora mesmo, se quisessem, mas queremos fazer algo grande a esse respeito, então estamos trabalhando nisso", declarou Rubio aos jornalistas.

"Creio que seria fantástico e que poderia ser uma consequência positiva adicional" do cessar-fogo em Gaza, acrescentou.

Leia também

• Fome em Gaza não diminuiu desde a trégua e a situação segue 'catastrófica', alerta OMS

• OMS: reconstruir o sistema de saúde de Gaza exige pelo menos US$ 7 bilhões

• Imprensa estrangeira decepcionada com decisão da Justiça de adiar acesso a Gaza

Rubio não especificou os países, mas assegurou que havia "alguns mais importantes que outros".

A Arábia Saudita manteve conversações com os Estados Unidos para normalizar as suas relações com Israel, o que seria um marco histórico, uma vez que abrigam os dois locais mais sagrados do islã.

No entanto, o reino do Golfo recuou na normalização após o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023.

Tanto o presidente dos EUA, Donald Trump, como o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, consideram os Acordos de Abraão uma grande conquista.

A Arábia Saudita, no entanto, insistiu que não pode normalizar as suas relações sem que haja avanços em direção a um Estado palestino independente, uma perspectiva à qual Netanyahu se opõe.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter