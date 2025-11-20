Sex, 21 de Novembro


Mundo

EUA afirma que não participará de discussões do G20 na África do Sul

Casa Branca dos Estados UnidosCasa Branca dos Estados Unidos - Foto: Karen Bleier/AFP

Os Estados Unidos não participarão neste fim de semana da reunião de cúpula do G20 em Joanesburgo, confirmou nesta quinta-feira a Casa Branca, desmentindo declarações do presidente sul-africano de que Washington desejava intervir no evento.

"Os Estados Unidos não vão participar das conversas oficiais do G20 na África do Sul", afirmou a secretária de imprensa da Presidência americana, Karoline Leavitt. "Vi mais cedo o presidente sul-africano criticar os Estados Unidos e o presidente americano. Essa linguagem não agrada ao presidente nem à sua equipe."

 

