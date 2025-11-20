A- A+

Mundo EUA afirma que não participará de discussões do G20 na África do Sul

Os Estados Unidos não participarão neste fim de semana da reunião de cúpula do G20 em Joanesburgo, confirmou nesta quinta-feira a Casa Branca, desmentindo declarações do presidente sul-africano de que Washington desejava intervir no evento.

"Os Estados Unidos não vão participar das conversas oficiais do G20 na África do Sul", afirmou a secretária de imprensa da Presidência americana, Karoline Leavitt. "Vi mais cedo o presidente sul-africano criticar os Estados Unidos e o presidente americano. Essa linguagem não agrada ao presidente nem à sua equipe."





