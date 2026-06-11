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CONFLITO

EUA afirma ter neutralizado um terceiro petroleiro por violar o bloqueio aos portos iranianos

As forças americanas agiram contra o navio M/T Jalveer, de bandeira da Guiné-Bissau, diz Centcom

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EUA afirma ter neutralizado um terceiro petroleiro por violar o bloqueio aos portos iranianosEUA afirma ter neutralizado um terceiro petroleiro por violar o bloqueio aos portos iranianos - Foto: Conta da Secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem / Divulgação / AFP

Os Estados Unidos atacaram e inutilizaram mais um petroleiro comercial que tentava contornar o bloqueio aos portos iranianos, o terceiro ataque do tipo nesta semana, informou o Comando Central dos EUA (Centcom) nesta quinta-feira (11).

O Centcom acrescentou que este foi o nono ataque desse tipo desde o início do bloqueio.

As forças americanas "agiram contra o navio M/T Jalveer, de bandeira da Guiné-Bissau, enquanto este tentava transportar petróleo do Irã pelo Golfo de Omã", informou o Centcom.

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"Um avião americano disparou dois mísseis Hellfire contra a sala de máquinas do navio depois que a tripulação desobedeceu repetidamente às instruções das forças americanas."

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