CONFLITO
EUA afirma ter neutralizado um terceiro petroleiro por violar o bloqueio aos portos iranianos
As forças americanas agiram contra o navio M/T Jalveer, de bandeira da Guiné-Bissau, diz Centcom
EUA afirma ter neutralizado um terceiro petroleiro por violar o bloqueio aos portos iranianos - Foto: Conta da Secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem / Divulgação / AFP
Os Estados Unidos atacaram e inutilizaram mais um petroleiro comercial que tentava contornar o bloqueio aos portos iranianos, o terceiro ataque do tipo nesta semana, informou o Comando Central dos EUA (Centcom) nesta quinta-feira (11).
O Centcom acrescentou que este foi o nono ataque desse tipo desde o início do bloqueio.
As forças americanas "agiram contra o navio M/T Jalveer, de bandeira da Guiné-Bissau, enquanto este tentava transportar petróleo do Irã pelo Golfo de Omã", informou o Centcom.
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