EUA afirmam estar monitorando caso suspeito de peste na Rússia

A- A+

O Departamento de Estado dos EUA está monitorando um caso supostamente fatal de "pneumonia de etiologia desconhecida" ligado a um laboratório de pesquisa de peste na Rússia.

"Estamos cientes de relatos de um caso fatal de suspeita de peste pneumônica em Irkutsk Oblast, Rússia. Estamos monitorando a situação de perto com o CDC e nossos outros parceiros interagências", disse um porta-voz do Departamento de Estado.

"Muitos detalhes não foram confirmados. Encorajamos as autoridades russas a compartilharem informações precisas de forma rápida e aberta", acrescentou o porta-voz.

Autoridades de saúde na região de Irkutsk, na Rússia, lançaram medidas anti-epidêmicas depois que um funcionário de um instituto de peste foi diagnosticado com "pneumonia de etiologia desconhecida", confirmou a agência de vigilância sanitária do país, Rospotrebnadzor, no domingo.

O laboratório envolvido é o Instituto de Pesquisa Anti-Peste em Shelekhov, no sul da Sibéria, Rússia.

A declaração vem após alguns meios de comunicação russos e figuras públicas relatarem uma morte potencialmente devido à peste e ligada a um trabalhador de laboratório. As autoridades russas não forneceram mais detalhes sobre o trabalhador.



Veja também