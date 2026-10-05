Seg, 05 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda05/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Monitoramento

EUA afirmam estar monitorando caso suspeito de peste na Rússia

Autoridades de Rússa lançaram medidas anti-epidêmicas

Reportar Erro
O laboratório envolvido é o Instituto de Pesquisa Anti-Peste em Shelekhov, no sul da Sibéria, RússiaO laboratório envolvido é o Instituto de Pesquisa Anti-Peste em Shelekhov, no sul da Sibéria, Rússia - Foto: Unsplas/Reprodução

O Departamento de Estado dos EUA está monitorando um caso supostamente fatal de "pneumonia de etiologia desconhecida" ligado a um laboratório de pesquisa de peste na Rússia.

"Estamos cientes de relatos de um caso fatal de suspeita de peste pneumônica em Irkutsk Oblast, Rússia. Estamos monitorando a situação de perto com o CDC e nossos outros parceiros interagências", disse um porta-voz do Departamento de Estado.

"Muitos detalhes não foram confirmados. Encorajamos as autoridades russas a compartilharem informações precisas de forma rápida e aberta", acrescentou o porta-voz.

Leia também

• Merz visita Ucrânia, anuncia ajuda de 1,3 bilhão de euros e cobra Rússia nas negociações de paz

• Letônia vota em legislativas com um olho na Rússia e outro no custo de vida

• Rússia insta diplomatas e estrangeiros a deixar Kiev e anuncia ataques maciços

Autoridades de saúde na região de Irkutsk, na Rússia, lançaram medidas anti-epidêmicas depois que um funcionário de um instituto de peste foi diagnosticado com "pneumonia de etiologia desconhecida", confirmou a agência de vigilância sanitária do país, Rospotrebnadzor, no domingo.

O laboratório envolvido é o Instituto de Pesquisa Anti-Peste em Shelekhov, no sul da Sibéria, Rússia.

A declaração vem após alguns meios de comunicação russos e figuras públicas relatarem uma morte potencialmente devido à peste e ligada a um trabalhador de laboratório. As autoridades russas não forneceram mais detalhes sobre o trabalhador.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter