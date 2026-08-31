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Guerra no Oriente Médio

EUA afirmam ter realizado ação em Ormuz; Ilha de Kharg 'está em pedaços', diz Trump

Ilha é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país

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EUA afirmam ter realizado ação em Ormuz; Ilha de Kharg 'está em pedaços', diz TrumpEUA afirmam ter realizado ação em Ormuz; Ilha de Kharg 'está em pedaços', diz Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou neste domingo (30) que as forças americanas realizaram uma "ação limitada e precisa" contra equipes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que estariam espalhando minas pelo Estreito de Ormuz, em uma "ameaça iminente" à navegação na passagem marítima

"O Irã criou a ameaça e o exército dos EUA a eliminou para proteger marinheiros civis, o transporte comercial e o livre fluxo do comércio global", disse o Centcom, em publicação no X. O órgão ainda rejeitou a alegação do Irã de que a iniciativa teria sido um "ato de agressão".

 

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste domingo (30) que a Ilha de Kharg, no Irã, está "sendo reduzida a pedaços", em publicação na rede Truth Social.

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A ilha é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país.

Ilha de Kharg, Irã (1973)Ilha de Kharg, Irã (1973)      Foto: Reprodução/Wikipédia

Trump também publicou um vídeo que retrataria a ofensiva, mas o material parece ter sido gerado por inteligência artificial.

As cotações do petróleo ganharam força depois do anúncio do ataque à Ilha de Kharg, que se seguiu a uma operação das forças americanas contra equipes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã no Estreito de Ormuz. Por volta das 23h35 (de Brasília), o barril do tipo WTI para outubro subia 2,61%, para US$ 85,58, e o barril do Brent para novembro avançava 2,91%, para US$ 90,66.
 

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