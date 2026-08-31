EUA afirmam ter realizado ação em Ormuz; Ilha de Kharg 'está em pedaços', diz Trump
Ilha é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país
O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou neste domingo (30) que as forças americanas realizaram uma "ação limitada e precisa" contra equipes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que estariam espalhando minas pelo Estreito de Ormuz, em uma "ameaça iminente" à navegação na passagem marítima
"O Irã criou a ameaça e o exército dos EUA a eliminou para proteger marinheiros civis, o transporte comercial e o livre fluxo do comércio global", disse o Centcom, em publicação no X. O órgão ainda rejeitou a alegação do Irã de que a iniciativa teria sido um "ato de agressão".
CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026
FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto
Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste domingo (30) que a Ilha de Kharg, no Irã, está "sendo reduzida a pedaços", em publicação na rede Truth Social.
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A ilha é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país.
Trump também publicou um vídeo que retrataria a ofensiva, mas o material parece ter sido gerado por inteligência artificial.
As cotações do petróleo ganharam força depois do anúncio do ataque à Ilha de Kharg, que se seguiu a uma operação das forças americanas contra equipes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã no Estreito de Ormuz. Por volta das 23h35 (de Brasília), o barril do tipo WTI para outubro subia 2,61%, para US$ 85,58, e o barril do Brent para novembro avançava 2,91%, para US$ 90,66.