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Guerra no Oriente Médio EUA afirmam ter realizado ação em Ormuz; Ilha de Kharg 'está em pedaços', diz Trump Ilha é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou neste domingo (30) que as forças americanas realizaram uma "ação limitada e precisa" contra equipes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que estariam espalhando minas pelo Estreito de Ormuz, em uma "ameaça iminente" à navegação na passagem marítima

"O Irã criou a ameaça e o exército dos EUA a eliminou para proteger marinheiros civis, o transporte comercial e o livre fluxo do comércio global", disse o Centcom, em publicação no X. O órgão ainda rejeitou a alegação do Irã de que a iniciativa teria sido um "ato de agressão".

CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.



FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste domingo (30) que a Ilha de Kharg, no Irã, está "sendo reduzida a pedaços", em publicação na rede Truth Social.

A ilha é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país.

Ilha de Kharg, Irã (1973) Foto: Reprodução/Wikipédia

Trump também publicou um vídeo que retrataria a ofensiva, mas o material parece ter sido gerado por inteligência artificial.

As cotações do petróleo ganharam força depois do anúncio do ataque à Ilha de Kharg, que se seguiu a uma operação das forças americanas contra equipes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã no Estreito de Ormuz. Por volta das 23h35 (de Brasília), o barril do tipo WTI para outubro subia 2,61%, para US$ 85,58, e o barril do Brent para novembro avançava 2,91%, para US$ 90,66.



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