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Internacional EUA ainda não decidiu se execução de condenado será transmitida ao vivo A execução de Nidal Hasan, psiquiatra militar muçulmano de origem palestina de 56 anos, está marcada para 3 de dezembro no Texas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou em aberto nesta sexta-feira (9) a possibilidade de transmitir ao vivo a execução de um condenado por um massacre em uma base militar americana, após o anúncio do Pentágono provocar indignação.

A execução de Nidal Hasan, psiquiatra militar muçulmano de origem palestina de 56 anos, está marcada para 3 de dezembro no Texas.

Hasan foi condenado pelo ataque cometido em 2009 na base militar Fort Hood, inspirado pela Al Qaeda. Ele matou 13 pessoas, entre elas 12 militares.

“Estão tomando uma decisão sobre isso, mas ele será executado”, declarou Trump na Casa Branca ao ser questionado sobre o assunto. “Realmente não me importa como ele morra, desde que morra”, acrescentou.

O vice-presidente americano, JD Vance, já havia se distanciado do anúncio do secretário de Defesa, Pete Hegseth, de tornar pública a execução. Parlamentares republicanos e democratas também manifestaram críticas à ideia.

"Vejo esses anúncios. Não sei se isso vai acontecer", disse Vance ao ser questionado por um jornalista da AFP durante uma viagem a Ohio (centro-norte). "Se for transmitido ao vivo, não assistirei", acrescentou.

Ferido na coluna vertebral durante o ataque, Hasan se desloca em cadeira de rodas.

Sua execução, confirmada por Trump na segunda-feira, será a primeira realizada pelas Forças Armadas desde 1961 e a primeira conduzida por um pelotão de fuzilamento desde a Segunda Guerra Mundial.

Um alto funcionário do Pentágono informou à AFP na quinta-feira que a execução seria transmitida ao vivo, após Hegseth afirmar que garantiria “que as pessoas possam vê-la, que seja pública”.

A última execução militar nos Estados Unidos ocorreu em 1961, quando John Bennett foi enforcado por estupro e tentativa de homicídio.

"Ciclo de violência"

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, denunciou nesta sexta-feira a transmissão ao vivo como uma forma de "tortura".

Kyinzom Dhongdue, da organização de direitos humanos Anistia Internacional (AI), classificou as declarações de Hegseth como "profundamente impactantes". "São um terrível desprezo pela dignidade humana", afirmou.

"Transformar uma execução ordenada pelo Estado em um espetáculo público não faz nada além de agravar a crueldade da pena de morte", acrescentou em comunicado.

A transmissão ao vivo "só agravaria a crueldade da pena de morte e perpetuaria o ciclo de violência ao que as autoridades dizem querer pôr fim", afirmou, por sua vez, o responsável pela seção americana da AI.

O arcebispo católico Paul Coakley, presidente da conferência episcopal dos Estados Unidos, condenou em um comunicado a "promoção bárbara de uma cultura da morte".

Repúdio democrata e republicano

A decisão de Hegseth foi criticada tanto por legisladores democratas quanto republicanos.

"Uma civilização se degrada quando alimenta o apetite pelas execuções como forma de espetáculo", reagiu o senador republicano John Curtis.

"Eu apoio totalmente a condenação à morte, mas transmitir execuções ao vivo é o que fazem os jihadistas", afirmou, por sua vez, o deputado republicano Austin Scott.

"É um presente para aqueles que recrutam terroristas antiamericanos. É absolutamente vergonhoso e atenta contra os valores fundamentais" do país, escreveu no X Jack Reed, principal democrata na Comissão de Forças Armadas do Senado.

Outro senador democrata, Chris Murphy, classificou a decisão como "repugnante". "Entendo que neste país temos a pena de morte, mas execuções públicas são medievais", declarou à CNN.

De acordo com a ONG Centro de Informação sobre a Pena de Morte, 135 soldados foram executados pelo Exército dos Estados Unidos desde 1916.

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