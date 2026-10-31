Internacional
EUA alerta Rússia sobre ameaça de atentado em Moscou
FSB russo declarou ter recebido o alerta e informou que está realizando "as ações necessárias", segundo a agência estatal Tass
A embaixada dos Estados Unidos na Rússia afirmou neste sábado (31) ter alertado a Rússia sobre um possível atentado em Moscou no mesmo dia.
Leia também
• Zelensky confirma chegada de civis de Oleshky à Ucrânia e agradece mediação dos EUA
• Acordo entre Rússia e Ucrânia permite evacuar civis da cidade ocupada de Oleshki
• Rússia se mostra inflexível em G20 dividido pelos conflitos geopolíticos
A missão diplomática disse estar “ciente de uma ameaça crível de um atentado com uma grande quantidade de vítimas (...) na Reserva-Museu de Tsarítsino, em Moscou”. O FSB russo declarou ter recebido o alerta e informou que está realizando “as ações necessárias”, segundo a agência estatal Tass.