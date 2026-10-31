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Internacional

EUA alerta Rússia sobre ameaça de atentado em Moscou

FSB russo declarou ter recebido o alerta e informou que está realizando "as ações necessárias", segundo a agência estatal Tass

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EUA alerta Rússia sobre ameaça de atentado em MoscouEUA alerta Rússia sobre ameaça de atentado em Moscou - Foto: Freepik/Reprodução

A embaixada dos Estados Unidos na Rússia afirmou neste sábado (31) ter alertado a Rússia sobre um possível atentado em Moscou no mesmo dia.

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A missão diplomática disse estar “ciente de uma ameaça crível de um atentado com uma grande quantidade de vítimas (...) na Reserva-Museu de Tsarítsino, em Moscou”. O FSB russo declarou ter recebido o alerta e informou que está realizando “as ações necessárias”, segundo a agência estatal Tass.

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