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Alerta EUA alerta Rússia sobre ameaça de atentado em Moscou Comunicado levou à mobilização de forças de segurança em parque da capital russa

A embaixada dos Estados Unidos na Rússia afirmou neste sábado (31) ter alertado a Rússia sobre um possível atentado em Moscou no mesmo dia.

A missão diplomática disse estar "ciente de uma ameaça crível de um atentado com uma grande quantidade de vítimas (...) na Reserva-Museu de Tsarítsino, em Moscou".

"O governo dos Estados Unidos coordena sua resposta com as autoridades russas competentes", informou a embaixada, que insta os cidadãos a evitarem esse local cultural, um palácio da época imperial situado em um grande parque na zona sul de Moscou.

"A parte americana nos compartilhou informações sobre a preparação de um atentado em Moscou (...) As operações necessárias estão sendo realizadas", declarou o Serviço Federal de Segurança (FSB) à agência TASS.

Segundo o canal russo no Telegram Baza, considerado próximo à polícia, o parque foi fechado neste sábado, e apenas "as saídas" eram permitidas. Forças de segurança foram mobilizadas no local.

A Rússia tem sido alvo de múltiplos atentados nos últimos trinta anos, especialmente em Moscou e no Cáucaso russo.

Em março de 2024, o ataque reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra o Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, deixou 150 mortos e mais de 600 feridos, o pior atentado na Rússia em quase 20 anos.

A embaixada dos Estados Unidos havia alertado pouco antes sobre planos de atentados contra eventos com grandes aglomerações.

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