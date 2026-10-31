EUA alerta Rússia sobre ameaça de atentado em Moscou
Comunicado levou à mobilização de forças de segurança em parque da capital russa
A embaixada dos Estados Unidos na Rússia afirmou neste sábado (31) ter alertado a Rússia sobre um possível atentado em Moscou no mesmo dia.
A missão diplomática disse estar "ciente de uma ameaça crível de um atentado com uma grande quantidade de vítimas (...) na Reserva-Museu de Tsarítsino, em Moscou".
"O governo dos Estados Unidos coordena sua resposta com as autoridades russas competentes", informou a embaixada, que insta os cidadãos a evitarem esse local cultural, um palácio da época imperial situado em um grande parque na zona sul de Moscou.
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"A parte americana nos compartilhou informações sobre a preparação de um atentado em Moscou (...) As operações necessárias estão sendo realizadas", declarou o Serviço Federal de Segurança (FSB) à agência TASS.
Segundo o canal russo no Telegram Baza, considerado próximo à polícia, o parque foi fechado neste sábado, e apenas "as saídas" eram permitidas. Forças de segurança foram mobilizadas no local.
A Rússia tem sido alvo de múltiplos atentados nos últimos trinta anos, especialmente em Moscou e no Cáucaso russo.
Em março de 2024, o ataque reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra o Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, deixou 150 mortos e mais de 600 feridos, o pior atentado na Rússia em quase 20 anos.
A embaixada dos Estados Unidos havia alertado pouco antes sobre planos de atentados contra eventos com grandes aglomerações.