EUA alertam Maduro que 'tomará medidas' se descumprir acordo com oposição

Os Estados Unidos "vão tomar medidas" se o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, descumprir o acordo alcançado com a oposição, afirmou, nesta segunda-feira (30), um porta-voz do Departamento de Estado depois que a Corte Suprema da Venezuela suspendeu "todos os efeitos" das primárias da oposição.

“O governo dos Estados Unidos tomará medidas se Maduro e seus representantes não cumprirem seus compromissos do roteiro eleitoral” com vistas às eleições presidenciais de 2024, declarou o porta-voz à imprensa.

“Instamos Nicolás Maduro e seus representantes a manterem os compromissos, que assumem na assinatura do acordo do roteiro político em Barbados”, onde governo e oposição acordaram que as próximas eleições presidenciais serão realizadas no segundo semestre de 2024 com a presença de observadores internacionais.

Este acordo já deixou no ar o tema das inabilitações políticas que afetaram, entre outros, a liberal María Corina Machado, que venceu as primárias de 22 de outubro com 92% dos votos.

As primárias “foram um marco importante para o progresso da Venezuela para uma campanha presidencial livre, justa e competitiva em 2024”, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado.

Mas as primárias sofreram um golpe nesta segunda, quando a Sala Eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), de viés governamental, suspendeu todos os efeitos das diferentes fases do processo eleitoral transitório pela 'comissão nacional das primárias'.

