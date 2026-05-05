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Guerra no Oriente Médio EUA alertam o Irã que qualquer ataque a navios comerciais provocará uma resposta 'devastadora' "Não estamos buscando um conflito. Mas também não podemos permitir que o Irã bloqueie países inocentes e suas mercadorias em uma via navegável internacional", disse Hegseth em uma coletiva de imprensa

Os Estados Unidos “não buscam um conflito” no Estreito de Ormuz, onde sua Marinha iniciou uma operação para garantir a livre navegação comercial, mas qualquer ataque iraniano provocará uma resposta “devastadora”, declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, nesta terça-feira (5).

"Não estamos buscando um conflito. Mas também não podemos permitir que o Irã bloqueie países inocentes e suas mercadorias em uma via navegável internacional", disse Hegseth em uma coletiva de imprensa.

“Se atacarem tropas americanas ou embarcações comerciais inocentes, enfrentando um poder de fogo americano esmagador e devastador”, declarou ele.

O cessar-fogo declarado em 8 de abril permanece em vigor, afirmou o chefe do Pentágono, que insistiu em separar os ataques contra o Irã desta operação naval.

No entanto, as Forças Armadas estão prontas para retomar as hostilidades se receberem ordens, acrescentou o comandante do conjunto Estado-Maior, general Dan Caine.

“Nenhum oponente deve confundir nossa atual contenção com falta de determinação”, disse o general aos repórteres.

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