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AVIAÇÃO EUA alertam que problemas no transporte aéreo podem prosseguir até segunda-feira (16) Paralisação dos aviões em terra por mais de quatro horas provocou um caos generalizado nos aeroportos

O governo de Donald Trump advertiu neste domingo (15) que os problemas no transporte aéreo dos Estados Unidos, desencadeados pela paralisação das operações em todo o país devido a uma falha técnica, podem prosseguir até segunda-feira e atrasar o retorno à normalidade.

A paralisação dos aviões em terra por mais de quatro horas na tarde de sexta-feira provocou um caos generalizado nos aeroportos, em um país de dimensões continentais, onde o avião é um meio de transporte muito comum. Entre sexta-feira e sábado, mais de 18.000 voos foram cancelados e milhares sofreram atrasos.

Mais de 1.500 voos adicionais foram cancelados até a manhã de domingo e quase 3.000 registraram atrasos, segundo o site de monitoramento FlightAware.

O diretor da FAA (Administração Federal de Aviação), Bryan Bedford, afirmou no sábado que as viagens aéreas para milhões de americanos retidos nos aeroportos voltariam ao normal até o fim de domingo.

Mas o secretário de Transportes, Sean Duffy, disse neste domingo que será necessário mais tempo para que os aviões, as tripulações e os passageiros estejam onde devem estar.

"No espaço aéreo, veremos as coisas voltando ao normal hoje, mas provavelmente a situação não estará totalmente normalizada antes de amanhã (segunda-feira)", disse Duffy ao canal ABC News.

- Trump culpa Biden -

Trump, que não havia se pronunciado publicamente sobre o assunto, atribuiu a responsabilidade pela situação ao ex-presidente democrata Joe Biden, que governou de 2021 a 2025, entre o primeiro e o segundo mandato do republicano.

Na plataforma Truth Social, Trump classificou a gestão da aviação pelo governo de Biden como "um desastre".

"Tudo em que eles tocaram deu errado", escreveu. "Muito dinheiro gasto de forma imprudente, deixando um sistema velho e quebrado ainda pior do que era quando começaram", acrescentou.

No sábado, o governo Trump informou que operações "de rotina" em infraestruturas de comunicação ligadas ao controle de tráfego aéreo provocaram a pane.

O secretário de Transportes explicou que a suspensão das decolagens foi decidida depois que os trabalhos para substituir um antigo cabo de cobre por um de fibra óptica de alta velocidade provocaram "problemas" nas comunicações com os aviões e nos sinais de radar.

"A instabilidade começou a se propagar e foi então que tomamos a decisão de interromper as decolagens por precaução", disse Bedford.

- "50 bilhões de dólares" -

Duffy, que denuncia com frequência a obsolescência das instalações de controle aéreo dos Estados Unidos, voltou a insistir neste domingo na necessidade de financiar a modernização do sistema.

São necessários "50 bilhões de dólares" — ou seja, mais do que os 30 bilhões já solicitados ao Congresso — para "não voltarmos a ver o que aconteceu na sexta-feira e garantir que os americanos voem em segurança", afirmou ao canal CBS.

Filas intermináveis nos portões de embarque, aviões aguardando nas pistas e passageiros aglomerados nos terminais, desesperados por informações: desde sexta-feira, a paciência dos viajantes é testada.

A paralisação de todas as decolagens é um acontecimento extremamente raro nos Estados Unidos. Uma medida semelhante, embora de menor alcance, foi adotada em 2023 devido a uma falha de sistema e, antes disso, após os atentados de 11 de setembro de 2001.

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