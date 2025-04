EUA ameaça abandonar esforços de paz na Ucrânia por falta de avanços

A- A+

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, insinuou nesta sexta-feira que Washington pode abandonar os esforços de paz na Ucrânia se as negociações continuarem estagnadas, após uma série de reuniões em Paris entre autoridades dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia.

— Precisamos determinar nos próximos dias se [uma trégua] é viável. Se não for possível, teremos que seguir em frente. Os Estados Unidos têm outras prioridades — declarou Rubio aos jornalistas antes de embarcar em seu avião no aeroporto Le Bourget.

O presidente norte-americano Donald Trump “passou 87 dias no mais alto nível de seu governo multiplicando os esforços para pôr fim a esta guerra”, depois de ter dado 100 dias aos seus enviados para alcançar esse objetivo, destacou o diplomata.

— Acredito que Reino Unido, França e Alemanha podem nos ajudar, fazer as coisas avançarem e nos aproximar de uma resolução. Achei suas ideias muito úteis e construtivas — afirmou o chefe da diplomacia americana, em referência às conversas realizadas na véspera com os aliados de Kiev em Paris:



— De nossa parte, estaremos prontos para ajudar quando vocês estiverem prontos para a paz, mas não vamos continuar com esse esforço por semanas e meses — advertiu Rubio, lembrando que a guerra iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia “ocorre no continente europeu”.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, o magnata republicano Donald Trump tem protagonizado uma surpreendente reaproximação com seu homólogo russo Vladimir Putin e afirma estar tentando alcançar um cessar-fogo rápido na Ucrânia, mas as negociações estão paralisadas.

— Se não for possível, se estivermos tão distantes que a paz não possa ser alcançada, então acho que o presidente chegará a um ponto em que dirá: “Bom, acabou” — insistiu Rubio: — Precisamos determinar muito rapidamente, e falo de dias, se é viável nos próximos meses — acrescentou.

Sob pressão de Washington, Kiev aceitou uma trégua incondicional de 30 dias nos combates, que foi ignorada pela Rússia.

Por sua vez, França e Reino Unido criaram uma “coalizão de voluntários”, composta por cerca de trinta países aliados da Ucrânia, que trabalha principalmente para garantir um possível cessar-fogo.

Na noite de quinta-feira, novos bombardeios russos atingiram várias cidades da Ucrânia, matando pelo menos duas pessoas e ferindo 40, segundo as autoridades ucranianas.

Veja também