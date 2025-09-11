A- A+

Estados Unidos EUA ameaça cancelar vistos por publicações sobre assassinato de Charlie Kirk

O número dois da diplomacia dos Estados Unidos ameaçou, nesta quinta-feira (11), revogar vistos por manifestações de apoio na internet ao assassinato do influenciador e ativista de direita Charlie Kirk, e pediu aos usuários das redes que denunciem publicações de estrangeiros.

"À luz do horrível assassinato de ontem de uma figura política de destaque, quero frisar que os estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos em nosso país", escreveu o subsecretário de Estado Christopher Landau na rede social X.

"Fiquei horrorizado ao ver alguns nas redes sociais elogiando, racionalizando ou minimizando o evento, e instruí nossos funcionários consulares a tomarem as medidas apropriadas", escreveu, sem mencionar publicações específicas.



Landau não demorou a receber respostas que indicavam comentários específicos on-line e que o incentivavam a cancelar vistos que supostamente pertencem a residentes estrangeiros nos Estados Unidos.

O subsecretário, por sua vez, respondeu pedindo aos usuários do X que continuassem compartilhando suas mensagens e o respondendo on-line. Prometeu pedir ao Departamento de Estado que investigue as publicações.

Kirk, de 31 anos, era um aliado do presidente Donald Trump e o ajudou a capitalizar o apoio conservador entre os jovens. Foi assassinado por um disparo enquanto palestrava em um evento público na quarta-feira em uma universidade no estado de Utah.

O governo Trump tem se movimentado agressivamente para revogar ou negar vistos como parte de uma repressão mais ampla contra a imigração.

