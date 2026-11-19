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Internacional EUA ampliam ação na América Latina após Trump chamar Venezuela de "aquisição" A ofensiva diplomática também passou pela Colômbia, onde Hegseth discutiu a cooperação bilateral em segurança

Os Estados Unidos intensificaram nos últimos dias sua atuação militar e diplomática na América Latina, com uma visita do secretário de Guerra, Pete Hegseth, ao Equador, um dia após Washington e Caracas anunciarem a retomada da cooperação militar. O movimento ocorre depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, referir-se à Venezuela como uma "aquisição", ao exaltar o aumento da oferta de energia dos EUA para aliados, incluindo as Filipinas.

Em Quito, Hegseth reuniu-se com o presidente equatoriano, Daniel Noboa, para discutir segurança regional e combate ao narcotráfico. Em publicação no X, o chefe do Pentágono reafirmou o apoio americano à luta do Equador contra organizações classificadas por Washington como narcoterroristas e defendeu o fortalecimento da segurança nas fronteiras.

O Equador integra o chamado Escudo das Américas, coalizão de segurança lançada por Trump para coordenar operações militares e compartilhar informações de inteligência contra organizações criminosas no continente.

Na quarta-feira, Hegseth anunciou em Caracas um acordo para restabelecer a cooperação militar com o governo interino de Delcy Rodríguez, mais de dez meses após a captura de Nicolás Maduro por forças americanas. O entendimento deve incluir treinamentos conjuntos e compartilhamento de inteligência, embora o Pentágono não tenha divulgado seus termos.

A ofensiva diplomática também passou pela Colômbia, onde Hegseth discutiu a cooperação bilateral em segurança. Segundo a AFP, o secretário deve entregar ao governo colombiano uma aeronave militar Hércules C-130 nesta quinta-feira, 19, em meio às operações de Bogotá contra grupos armados.

As iniciativas reforçam a estratégia de Washington de ampliar sua influência regional, especialmente na Venezuela, onde a aproximação também envolve interesses americanos no setor petrolífero.

*Com informações da Associated Press (AP).

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