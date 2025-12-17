Estados Unidos
EUA anuncia 4 mortos em novo ataque contra suposta lancha do tráfico no Pacífico
Ao menos 99 pessoas foram mortas pelos Estados Unidos desde que Trump iniciou o combate a supostas embarcações utilizadas pelo tráfico de drogas
Desde que iniciou a campanha de combate ao tráfico de drogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques deste tipo - Foto: Jim Watson/ AFP
As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (17) que realizaram um novo ataque contra uma lucha supostamente utilizada pelo tráfico de drogas em águas do Pacífico, com um balanço de quatro mortos.
Leia também
• Trump acompanha retorno de corpos de soldados mortos na Síria
• Amazon lança trailer de seu documentário sobre Melania Trump
• Trump ordena bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela
"Os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação estava transitando por uma rota conhecida do narcotráfico no Pacífico Oriental, e estava realizando operações de tráfico de drogas", diz uma publicação no X do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom).
Desde que iniciou a campanha de combate ao tráfico de drogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques deste tipo, que deixaram pelo menos 99 mortos.