Estados Unidos

EUA anuncia 4 mortos em novo ataque contra suposta lancha do tráfico no Pacífico

Ao menos 99 pessoas foram mortas pelos Estados Unidos desde que Trump iniciou o combate a supostas embarcações utilizadas pelo tráfico de drogas

Desde que iniciou a campanha de combate ao tráfico de drogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques deste tipoDesde que iniciou a campanha de combate ao tráfico de drogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques deste tipo - Foto: Jim Watson/ AFP

As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (17) que realizaram um novo ataque contra uma lucha supostamente utilizada pelo tráfico de drogas em águas do Pacífico, com um balanço de quatro mortos.

"Os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação estava transitando por uma rota conhecida do narcotráfico no Pacífico Oriental, e estava realizando operações de tráfico de drogas", diz uma publicação no X do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom).

Desde que iniciou a campanha de combate ao tráfico de drogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques deste tipo, que deixaram pelo menos 99 mortos.

