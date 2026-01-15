Qui, 15 de Janeiro

MUNDO

EUA anuncia a captura de mais um petroleiro no Mar do Caribe

Abordagem do petroleiro "Veronica" foi realizada sem incidentes antes do amanhecer, afirmou o comando militar

EUA anuncia a captura de mais um petroleiro no Mar do CaribeEUA anuncia a captura de mais um petroleiro no Mar do Caribe - Foto: Departamento de Segurança Interna dos EUA / Divulgação / AFP

As forças americanas no Caribe apreenderam um sexto petroleiro em sua campanha contra embarcações sancionadas, informou o Comando Sul nesta quinta-feira (15).

A abordagem do petroleiro "Veronica" foi realizada sem incidentes antes do amanhecer, afirmou o comando militar responsável pela América Central, América do Sul e Caribe em um comunicado.

