EUA EUA anuncia acusações contra mais de 70 membros da gangue Trem de Aragua Washington mantém em vigor uma recompensa de cinco milhões de dólares (27 milhões de reais) por qualquer informação que leve à captura de "Niño Guerrero"

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (18), acusações contra mais de 70 membros da gangue de origem venezuelana Trem de Aragua, incluindo seu chefe, "Niño Guerrero", e seus principais aliados, informou o Departamento de Justiça.

"Esta nova série de acusações em múltiplos estados evidencia o compromisso inabalável da Administração Trump de restaurar a segurança pública", declarou a procuradora-geral Pam Bondi, citada em um comunicado.

As acusações apresentadas simultaneamente nos estados do Colorado, Nebraska, Novo México, Nova York e Texas incluem todo tipo de atividade criminosa, como arrombamento de caixas eletrônicos, distribuição de drogas, sequestros e assassinatos, com o uso de armamento pesado e até explosivos.

"O Trem de Aragua é um cartel terrorista que viola nossas fronteiras para levar morte, drogas e caos a comunidades americanas", acusou o vice-procurador-geral Todd Blanche, também citado no texto.

No Distrito Sul de Nova York, o Departamento de Justiça apresentou acusações contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero", atualmente foragido, por supostamente agir em conjunto com o Cartel de los Soles, que o governo americano considera ser liderado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"O Cartel de los Soles é [...] uma organização venezuelana de narcotráfico composta por funcionários do alto escalão do governo venezuelano que corromperam as instituições legítimas da Venezuela para facilitar a importação de toneladas de cocaína aos Estados Unidos", explica o comunicado dessa jurisdição.

Washington mantém em vigor uma recompensa de cinco milhões de dólares (27 milhões de reais) por qualquer informação que leve à captura de "Niño Guerrero".

O Trem de Aragua está igualmente sujeito a sanções econômicas, com o objetivo de bloquear suas atividades em todo o mundo.

No Distrito Sul do Texas foram apresentadas novas acusações contra quatro auxiliares de "Niño Guerrero", entre eles Yohan Jose Romero, conhecido como "Johan Petrica", e Juan Gabriel Rivas Nunez, chamado de "Juancho".

Destacam-se também as acusações de sequestro, tortura e assassinato contra 11 integrantes do grupo criminoso no Novo México, que além disso protagonizaram um ataque a tiros no Colorado contra um grupo rival.

Os Estados Unidos apresentaram acusações contra 260 membros do Trem de Aragua desde janeiro, destaca o comunicado.

No sistema judicial americano, uma apresentação pública de acusações significa que as autoridades revelam as denúncias que foram submetidas previamente a um grande júri, após investigações sigilosas que podem durar anos.

