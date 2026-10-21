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Internacional EUA anuncia escritório antinarcóticos no Paraguai para coordenar operações no Cone Sul O Paraguai faz parte do Escudo das Américas, a nova aliança de segurança e combate ao narcotráfico impulsionada pelo governo de Donald Trump, aproveitando a onda conservadora na região

Os Estados Unidos abrirão um escritório antidrogas no Paraguai para coordenar operações no Cone Sul e também enviarão, pela primeira vez, um conselheiro de embaixada para assuntos de contraterrorismo, informou nesta quarta-feira (21) o Departamento de Estado.

O Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei (INL) ficará em Assunção e “funcionará como centro regional para a coordenação dos programas (...) no Cone Sul”, explica o comunicado.

O subsecretário de Estado, Christopher Landau, viajou nesta semana a Assunção, onde se reuniu com o presidente Santiago Peña e o chanceler Rubén Ramírez.

Entre os acordos alcançados durante essa visita está uma ajuda de 5,5 milhões de dólares (27,6 milhões de reais) para “ampliar o apoio ao combate ao financiamento do terrorismo (...) e colocar em funcionamento o novo centro de combate ao terrorismo”, detalha o texto.

O Paraguai faz parte do Escudo das Américas, a nova aliança de segurança e combate ao narcotráfico impulsionada pelo governo de Donald Trump, aproveitando a onda conservadora na região.

“O Departamento de Estado prepara o envio de um assessor em contraterrorismo a Assunção para ajudar a supervisionar e apoiar os novos compromissos e os programas de contraterrorismo já em andamento. Este posto será o primeiro de seu tipo”, indica o comunicado.

Após seu retorno à Casa Branca, Trump assinou um decreto presidencial que declarou os maiores cartéis de drogas e grupos do crime organizado na América Latina como “organizações terroristas”, incluindo as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

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