Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
conflito

EUA anuncia início da "fase dois" de seu plano em Gaza com o objetivo de desmilitarizar o Hamas

A segunda fase incluirá a criação de um comitê tecnocrata palestino de 15 membros

Reportar Erro
Abrigos improvisados com tendas, abrigando famílias palestinas deslocadas, montados ao longo da costa da Cidade de Gaza Abrigos improvisados com tendas, abrigando famílias palestinas deslocadas, montados ao longo da costa da Cidade de Gaza - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

O enviado do presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (14) que o plano para pôr fim à guerra em Gaza entrou em sua segunda fase, com o objetivo de desmilitarizar o movimento islamista Hamas.

"Anunciamos o lançamento da Fase Dois do plano de 20 pontos do presidente para acabar com o conflito em Gaza, passando do cessar-fogo para a desmilitarização, governança tecnocrata e reconstrução", escreveu o enviado Steve Witkoff em comunicado.

A segunda fase também incluirá a criação de um comitê tecnocrata palestino de 15 membros, encarregado de administrar a Faixa de Gaza. A formação desse grupo foi anunciada horas antes pelo Egito, país que mediou as negociações de paz.

Leia também

• Irã emite alerta a Trump em alusão a ataque à base dos EUA em junho

• EUA suspendem a emissão de vistos do Brasil e mais 74 países, diz Fox News

• Ibovespa sobe de olho em pesquisa eleitoral; decisão dos EUA sobre visto brasileiro pesa

A segunda fase começa com "a completa desmilitarização e reconstrução de Gaza, principalmente o desarmamento de todo o pessoal não autorizado".

"Os Estados Unidos esperam que o Hamas cumpra integralmente suas obrigações, incluindo a devolução imediata do último refém morto. O não cumprimento dessas obrigações terá graves consequências", declarou Witkoff.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter