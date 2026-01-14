A- A+

conflito EUA anuncia início da "fase dois" de seu plano em Gaza com o objetivo de desmilitarizar o Hamas A segunda fase incluirá a criação de um comitê tecnocrata palestino de 15 membros

O enviado do presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (14) que o plano para pôr fim à guerra em Gaza entrou em sua segunda fase, com o objetivo de desmilitarizar o movimento islamista Hamas.

"Anunciamos o lançamento da Fase Dois do plano de 20 pontos do presidente para acabar com o conflito em Gaza, passando do cessar-fogo para a desmilitarização, governança tecnocrata e reconstrução", escreveu o enviado Steve Witkoff em comunicado.

A segunda fase também incluirá a criação de um comitê tecnocrata palestino de 15 membros, encarregado de administrar a Faixa de Gaza. A formação desse grupo foi anunciada horas antes pelo Egito, país que mediou as negociações de paz.

A segunda fase começa com "a completa desmilitarização e reconstrução de Gaza, principalmente o desarmamento de todo o pessoal não autorizado".

"Os Estados Unidos esperam que o Hamas cumpra integralmente suas obrigações, incluindo a devolução imediata do último refém morto. O não cumprimento dessas obrigações terá graves consequências", declarou Witkoff.

