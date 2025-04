EUA anuncia novas sanções ao programa nuclear iraniano antes de negociações

A- A+

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções nesta quarta-feira (9) contra entidades e uma pessoa ligadas ao programa nuclear do Irã, dias antes do início das negociações sobre este tema entre os dois países.

O Departamento do Tesouro informou a imposição de sanções a cinco entidades, entre elas a Organização de Energia Atômica do Irã e uma pessoa por seu apoio a grupos "que gerenciam ou supervisionam o programa nuclear do Irã".

"A busca irresponsável do regime iraniano por armas nucleares continua sendo uma grave ameaça aos Estados Unidos, à estabilidade regional e à segurança mundial", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, citado no comunicado.

Donald Trump anunciou de surpresa na segunda-feira, durante a visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à Casa Branca, que seu governo negociava de forma "direta" com o Irã sobre seu programa nuclear e que uma reunião de "alto nível" estava planejada para sábado, apesar da ausência de relações diplomáticas entre os dois países há 45 anos.

O Irã afirma que desenvolve um programa nuclear para fins civis, especialmente a geração de eletricidade.

Os países ocidentais desconfiam dessa explicação e alguns líderes, especialmente Trump, suspeitam que Teerã esteja tentando desenvolver armas nucleares, acusações rejeitadas pela República Islâmica.

