Conflito EUA anuncia novas sanções petrolíferas ao Irã após rodada de negociações Serão impostas sanções a 14 navios

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (6), novas sanções para restringir as exportações de petróleo do Irã, incluindo a imposição de sanções a 14 navios, momentos depois de os dois países terem encerrado um dia de negociações indiretas em Omã.

O presidente Donald Trump está "comprometido em reduzir as exportações ilícitas de petróleo e produtos petroquímicos do regime iraniano no âmbito da campanha de pressão máxima do governo", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em um comunicado.

