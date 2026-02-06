Sex, 06 de Fevereiro

Conflito

EUA anuncia novas sanções petrolíferas ao Irã após rodada de negociações

Serão impostas sanções a 14 navios

EUA anuncia novas sanções petrolíferas ao Irã após rodada de negociaçõesEUA anuncia novas sanções petrolíferas ao Irã após rodada de negociações - Foto: AFP

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (6), novas sanções para restringir as exportações de petróleo do Irã, incluindo a imposição de sanções a 14 navios, momentos depois de os dois países terem encerrado um dia de negociações indiretas em Omã.



• Irã e EUA concordam em 'continuar as negociações', diz chanceler de Teerã

• Irã informa "fim" de conversas com EUA enquanto escopo das negociações ainda é incerto

• Teerã e Washington se preparam para negociar em Omã após repressão violenta no Irã

O presidente Donald Trump está "comprometido em reduzir as exportações ilícitas de petróleo e produtos petroquímicos do regime iraniano no âmbito da campanha de pressão máxima do governo", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em um comunicado.



