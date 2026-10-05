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Internacional EUA anuncia novo ataque contra suposta embarcação do narcotráfico no Caribe; quatro morrem Washington lançou em setembro de 2025 uma campanha de ataques na região contra embarcações apontadas como participantes de atividades de narcotráfico com destino aos Estados Unidos

O Pentágono informou que forças americanas atacaram no domingo (4) uma suposta embarcação do narcotráfico no Caribe e que quatro ocupantes morreram na operação.

O ataque ocorreu "em uma das rotas bem conhecidas do narcotráfico no Caribe", segundo o Comando Sul.

A mensagem na rede social X é acompanhada de um vídeo em preto e branco, no qual um projétil atinge uma lancha em movimento em alto-mar.

Washington lançou em setembro de 2025 uma campanha de ataques na região contra embarcações apontadas como participantes de atividades de narcotráfico com destino aos Estados Unidos.

A ofensiva, denunciada por organizações não governamentais e juristas como execuções extrajudiciais, causou pelo menos 230 mortes, segundo um levantamento da AFP.

O Pentágono afirma que vem reduzindo o ritmo dos ataques porque, segundo os responsáveis militares, o tráfico de drogas por mar diminuiu drasticamente.

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