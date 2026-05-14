A- A+

operação EUA anuncia que concluiu extração de urânio enriquecido de reator nuclear venezuelano Operação foi concluída "em questão de meses, mais de dois anos antes do previsto inicialmente", afirmou o Departamento de Estado

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (14), que concluíram uma operação para extrair urânio altamente enriquecido do único reator nuclear da Venezuela, atualmente desativado.

A operação foi concluída "em questão de meses, mais de dois anos antes do previsto inicialmente", afirmou o Departamento de Estado.

O reator RV-1, localizado em Alto de Pipe, nos arredores de Caracas, "foi o primeiro e único reator nuclear do país, originalmente construído para pesquisa científica pacífica", explicou o comunicado.

"No final de abril, a Venezuela condicionou e preparou o transporte do urânio altamente enriquecido (UAE) de seu reator de pesquisa RV-1, que havia sido fornecido ao país como parte do histórico programa Átomos para a Paz dos Estados Unidos", diz o comunicado.

"O material foi transportado pelo Reino Unido e chegou sem incidentes ao local de Savannah River, em Aiken, Carolina do Sul, no início de maio, para descarte final", acrescentou.

Os Estados Unidos removeram ou eliminaram mais de 7,3 toneladas de material nuclear que poderia ser usado para fins militares em todo o mundo, afirmou o texto.

O reator experimental RV-1, construído pela General Electric, foi inaugurado pelo então presidente Rómulo Betancourt em dezembro de 1960.

Veja também