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Guerra EUA anuncia que destruiu petroleiros do Irã após ataque a navio americano O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou hoje que os Estados Unidos vão continuar destruindo petroleiros iranianos em resposta a ataques do Irã

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira que destruiu cinco petroleiros iranianos, após Teerã lançar mísseis balísticos contra um navio de guerra americano em duas ocasiões distintas.

"Antes do ataque, as forças americanas ordenaram que as tripulações abandonassem as embarcações", ressaltou o Comando Central dos Estados Unidos, segundo o qual a ação foi uma "resposta às tentativas frustradas mais recentes do Irã".

Quatro navios foram destruídos no Golfo de Omã, e um quinto, perto da ilha de Khark, informa o comunicado, divulgado juntamente com vídeos que mostram as embarcações em chamas.

Pouco antes, a agência de notícias iraniana Tasnim havia reportado "um ataque com mísseis" contra "um pequeno petroleiro iraniano" a poucos quilômetros da ilha de Khark, sem relatos de vítimas.

O Exército americano acusou esses navios de fazerem parte "de uma rede fantasma de milhões de dólares que financia" a Guarda Revolucionária iraniana e seus aliados na região.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, advertiu nesta terça-feira que os Estados Unidos vão continuar destruindo petroleiros iranianos em resposta a ataques do Irã. "Acho que hoje voltarão a ser testemunhas disso", indicou, durante uma visita à Colômbia.

Posteriormente, a Guarda Revolucionária anunciou ter lançado mísseis contra uma base militar americana na Jordânia, em retaliação aos ataques americanos a petroleiros iranianos, noticiou a agência estatal Irna.

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