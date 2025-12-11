A- A+

LOS ANGELES EUA anuncia que mais de 10 mil imigrantes foram detidos em Los Angeles desde junho Diversas cidades nos Estados Unidos são chamadas de "santuário" por adotarem normas que impedem a polícia local de colaborar com agentes federais na captura de imigrantes em situação irregular

Mais de 10 mil imigrantes em situação irregular foram detidos em Los Angeles desde o início, em junho, das operações nesta cidade do oeste dos Estados Unidos, informou o governo do presidente Donald Trump nesta quinta-feira (11).

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump tem promovido uma onda maciça de deportações, uma de suas promessas de campanha.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirmou em comunicado que as detenções em Los Angeles ocorreram apesar da "violência dos agitadores e da demonização por parte de políticos de cidades-santuário".

Diversas cidades nos Estados Unidos são chamadas de "santuário" por adotarem normas que impedem a polícia local de colaborar com agentes federais na captura de imigrantes em situação irregular.

As operações migratórias em Los Angeles desencadearam uma onda de protestos, o que levou Trump a enviar a Guarda Nacional e centenas de fuzileiros navais, medida criticada por políticos locais e pelo governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.

Um juiz federal ordenou na quarta-feira (10) a retirada dos militares que ainda patrulhavam as ruas da megalópole californiana.

Trump acusa governadores democratas de não colaborarem com seus esforços para conter o que ele chama de "invasão".

O condado de Los Angeles declarou estado de emergência por causa das operações, uma medida normalmente aplicada em casos de desastres naturais.

Defensores dos imigrantes denunciam que os agentes atuam mascarados e buscam diretamente pessoas que falam espanhol ou que aparentam ser latinas.

