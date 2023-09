EUA anuncia sanções contra chefe do Clã do Golfo e colaboradores de Los Chapitos

A- A+

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao chefe do Clã do Golfo, que controla a produção de cocaína na Colômbia, e a nove colaboradores da facção Los Chapitos do cartel mexicano de Sinaloa, informou o Departamento do Tesouro americano nesta terça-feira (26).

Os 334 escritórios da agência antidrogas dos EUA em 169 países, além dos dos Estados Unidos, "remam na mesma direção" por uma "prioridade máxima": acabar com o fentanil, derrotando os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, disse nesta terça a diretora da DEA, Anne Milgram.

E isso implica trabalhar "como uma rede", acrescentou em Washington, durante a segunda cúpula com famílias sobre fentanil, um opioide sintético que causou boa parte das quase 110 mil mortes por overdose no país em 2022.

Nesse esforço, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro, instituiu sanções ao colombiano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conhecido como "Chiquito Malo", atual líder do Clã do Golfo.

Em um comunicado, o Departamento do Tesouro acusa-o de "fornecer cocaína para as principais organizações de tráfico de drogas, incluindo o Cartel de Sinaloa".

Em 2022, "Chiquito Malo" desencadeou um surto de violência na Colômbia ao saber da extradição para os Estados Unidos de seu antecessor Dairo Antonio Úsuga David, o "Otoniel".

Nos Estados Unidos, Chiquito Malo é acusado de tráfico de cocaína e de ter participado de planos para assassinar narcotraficantes rivais.

As sanções do OFAC contra ele coincidem com uma reunião em Bogotá do Grupo de Trabalho Antinarcóticos Estados Unidos-Colômbia.

Também foram incluídos na lista de sanções "nove indivíduos baseados no México responsáveis pelo tráfico de fentanil e por outras drogas ilícitas em nome de Los Chapitos e do Cartel de Sinaloa", afirma o comunicado.

Trata-se de Jorge Humberto Figueroa Benítez, Leobardo García Corrales, Martín García Corrales, Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado, Carlos Mario Limón Vázquez e Mario Alberto Jiménez Castro.

Jorge Humberto Figueroa Benítez lidera um grupo de assassinos de aluguel de Los Chapitos, como são chamados os filhos do narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, e os irmãos García Corrales negociam a venda de fentanil e compram armas com os lucros obtidos.

Liborio Núñez, Samuel León e Carlos Mario Limón operam uma rede de laboratórios de fentanil, e Mario Alberto Jiménez lida com lavagem de dinheiro, mediante moeda virtual e transferências bancárias.

Além disso, a OFAC designou Julio César Domínguez Hernández e Jesús Miguel Vibanco García, por tráfico de cocaína e metanfetaminas. Como resultado das sanções, todos os bens e participações em bens dos envolvidos que estão nos Estados Unidos, ou que estão em poder, ou sob controle dos americanos, ficam bloqueados.

