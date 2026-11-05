EUA anuncia sanções contra empresas dos setores petrolífero e tecnológico em Cuba
Empresas chinesas, CEIEC e Beijing H&C Technologies são acusadas por Washington de vender material de defesa para Havana
Os Estados Unidos impuseram sanções contra empresas dos setores petrolífero e tecnológico cubanos, bem como contra a filha da presidente do conglomerado empresarial Gaesa, controlado pelos militares, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (5).
Esta nova onda de pressão econômica sobre Cuba inclui pela primeira vez duas empresas chinesas do setor eletrônico, CEIEC e Beijing H&C Technologies, às quais Washington acusa de vender material de defesa e sistemas de segurança para Havana.
"A elite governante de Cuba monopoliza os recursos energéticos e de transporte marítimo da ilha para seu próprio enriquecimento, deixando o povo cubano enfrentar apagões, escassez de combustível e uma economia estagnada. Para manter esse sistema em funcionamento, o regime depende de uma rede de intermediários no exterior", explicou o comunicado.
Entre as sete empresas afetadas está uma operadora de navios-tanque de petróleo, Caroil, registrada no Chipre e proprietária de três embarcações, assim como a Tentacool, registrada no Panamá, a Internacional Marítima e a Petromarca, com dois navios.
Leia também
• Sob pressão de Trump, Cuba comemora aprovação na ONU contra bloqueio
• Assembleia Geral da ONU rejeita embargo contra Cuba com menor apoio em 30 anos
• Estados Unidos e Cuba batem boca durante debate sobre embargo na ONU
Também aparece na lista Any Rodríguez Lastres, "filha da já designada presidenta do Grupo de Administração Empresarial (Gaesa), Ania Guillermina Lastres Morera".
Maior conglomerado empresarial de Cuba, a Gaesa possui interesses em todos os setores econômicos do país, e já havia sido sancionada em maio deste ano.
Paralelamente, o Departamento do Tesouro emitiu um aviso de sanções contra "qualquer pessoa estrangeira que opere ou tenha operado nos setores de eletrônica, manufatura, marítimo e de tecnologia da economia cubana".
Desde janeiro, os Estados Unidos impõem um bloqueio petrolífero de fato ao país de 9,4 milhões de habitantes, o que agravou a crise energética e provoca regularmente longos cortes de eletricidade.
Com a nova onda de sanções, empresas e pessoas não podem acessar o sistema financeiro americano. Nenhuma companhia dos Estados Unidos pode estabelecer relações econômicas com elas, e os naviostanque são considerados bens bloqueados.