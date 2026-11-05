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Cuba EUA anuncia sanções contra empresas dos setores petrolífero e tecnológico em Cuba Empresas chinesas, CEIEC e Beijing H&C Technologies são acusadas por Washington de vender material de defesa para Havana

Os Estados Unidos impuseram sanções contra empresas dos setores petrolífero e tecnológico cubanos, bem como contra a filha da presidente do conglomerado empresarial Gaesa, controlado pelos militares, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (5).

Esta nova onda de pressão econômica sobre Cuba inclui pela primeira vez duas empresas chinesas do setor eletrônico, CEIEC e Beijing H&C Technologies, às quais Washington acusa de vender material de defesa e sistemas de segurança para Havana.

"A elite governante de Cuba monopoliza os recursos energéticos e de transporte marítimo da ilha para seu próprio enriquecimento, deixando o povo cubano enfrentar apagões, escassez de combustível e uma economia estagnada. Para manter esse sistema em funcionamento, o regime depende de uma rede de intermediários no exterior", explicou o comunicado.

Entre as sete empresas afetadas está uma operadora de navios-tanque de petróleo, Caroil, registrada no Chipre e proprietária de três embarcações, assim como a Tentacool, registrada no Panamá, a Internacional Marítima e a Petromarca, com dois navios.

Também aparece na lista Any Rodríguez Lastres, "filha da já designada presidenta do Grupo de Administração Empresarial (Gaesa), Ania Guillermina Lastres Morera".

Maior conglomerado empresarial de Cuba, a Gaesa possui interesses em todos os setores econômicos do país, e já havia sido sancionada em maio deste ano.

Paralelamente, o Departamento do Tesouro emitiu um aviso de sanções contra "qualquer pessoa estrangeira que opere ou tenha operado nos setores de eletrônica, manufatura, marítimo e de tecnologia da economia cubana".

Desde janeiro, os Estados Unidos impõem um bloqueio petrolífero de fato ao país de 9,4 milhões de habitantes, o que agravou a crise energética e provoca regularmente longos cortes de eletricidade.

Com a nova onda de sanções, empresas e pessoas não podem acessar o sistema financeiro americano. Nenhuma companhia dos Estados Unidos pode estabelecer relações econômicas com elas, e os naviostanque são considerados bens bloqueados.

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