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EUA anuncia sanções contra ministros e serviço de inteligência cubanos

Entraram na lista os comandantes do Exército Oriental e Central, o chefe da contrainteligência militar, assim como a Direção Geral de Inteligência

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Ministros da Energia, da Justiça, das Comunicações e o presidente da Assembleia Nacional estão entre os sancionadosMinistros da Energia, da Justiça, das Comunicações e o presidente da Assembleia Nacional estão entre os sancionados - Foto: Karen Bleier/AFP

O Departamento do Tesouro americano anunciou, nesta segunda-feira (18), sanções contra ministros, membros da cúpula militar e os serviços de inteligência cubanos como parte de sua política de pressão sobre a ilha comunista.

Os ministros da Energia, da Justiça, das Comunicações e o presidente da Assembleia Nacional estão entre os sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que atualizou sua lista nesta segunda.

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Também entraram na lista os comandantes do Exército Oriental e Central, o chefe da contrainteligência militar, assim como a Direção Geral de Inteligência.

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