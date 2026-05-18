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sanções EUA anuncia sanções contra ministros e serviço de inteligência cubanos Entraram na lista os comandantes do Exército Oriental e Central, o chefe da contrainteligência militar, assim como a Direção Geral de Inteligência

O Departamento do Tesouro americano anunciou, nesta segunda-feira (18), sanções contra ministros, membros da cúpula militar e os serviços de inteligência cubanos como parte de sua política de pressão sobre a ilha comunista.

Os ministros da Energia, da Justiça, das Comunicações e o presidente da Assembleia Nacional estão entre os sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que atualizou sua lista nesta segunda.

Também entraram na lista os comandantes do Exército Oriental e Central, o chefe da contrainteligência militar, assim como a Direção Geral de Inteligência.

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