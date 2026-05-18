sanções
EUA anuncia sanções contra ministros e serviço de inteligência cubanos
Entraram na lista os comandantes do Exército Oriental e Central, o chefe da contrainteligência militar, assim como a Direção Geral de Inteligência
Ministros da Energia, da Justiça, das Comunicações e o presidente da Assembleia Nacional estão entre os sancionados - Foto: Karen Bleier/AFP
O Departamento do Tesouro americano anunciou, nesta segunda-feira (18), sanções contra ministros, membros da cúpula militar e os serviços de inteligência cubanos como parte de sua política de pressão sobre a ilha comunista.
Os ministros da Energia, da Justiça, das Comunicações e o presidente da Assembleia Nacional estão entre os sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que atualizou sua lista nesta segunda.
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Também entraram na lista os comandantes do Exército Oriental e Central, o chefe da contrainteligência militar, assim como a Direção Geral de Inteligência.