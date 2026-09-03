EUA anuncia sanções contra neto do líder cubano Raúl Castro

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Os Estados Unidos anunciaram sanções nesta quinta-feira (3) contra Fidel Ernesto Castro, um dos netos do histórico líder cubano Raúl Castro, assim como contra cinco entidades econômicas e bancárias da ilha.

"Entre os designados hoje estão um neto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis; o Banco Exterior de Cuba; e quatro entidades que exploram os recursos naturais ou as reservas de energia de Cuba em benefício do regime", afirmou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em um comunicado.

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