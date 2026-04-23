A- A+

NARCOTRÁFICO EUA anuncia sanções contra rede de contrabando de fentanil entre Índia, Guatemala e México Washington declarou, no ano passado, o fentanil como uma arma de destruição em massa

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (23) sanções contra 23 indivíduos e empresas supostamente vinculados a uma rede internacional de fabricação e contrabando de fentanil na Índia, Guatemala e México.

"Essa rede (...) fornece substâncias químicas precursoras à Organização Terrorista Estrangeira sediada no México, o Cartel de Sinaloa", afirmou o Departamento de Estado em seu comunicado.

Washington declarou no ano passado o fentanil, um potente opioide, como uma arma de destruição em massa, e o cartel de Sinaloa como organização terrorista.

"Ao atacar toda a cadeia de suprimento — desde os fornecedores de produtos químicos na Ásia até os intermediários logísticos na América Central, passando pelas redes vinculadas aos cartéis no México —, a Administração Trump está desarticulando redes que desestabilizam a governança em todo o nosso hemisfério e colocam em risco a segurança dos Estados Unidos", acrescentou o Departamento de Estado.

Foram sancionadas três empresas químicas e farmacêuticas indianas, Sutaria, Agrat e SR Chemicals, assim como um responsável de vendas, por fornecerem os precursores químicos a seus contatos na Guatemala e no México, detalhou em um comunicado separado o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês).

Na Guatemala, foram sancionadas J and C Import e Central Logística de Servicios, assim como um intermediário, Jaime Augusto Barrientos.

No estado de Sinaloa, a Ofac designou vários intermediários, assim como suas empresas de importação.

Como parte das investigações internacionais, a Ofac identificou também Ramiro Baltazar Félix como membro dos Los Mayos, pertencente ao cartel de Sinaloa, e Alejandro Reynoso, um químico e operador de laboratórios clandestinos em Guadalajara.

As empresas e os indivíduos designados não podem estabelecer qualquer tipo de relação comercial com os Estados Unidos, nem investir ou acessar serviços bancários de qualquer tipo no país.

Veja também