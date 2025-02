EUA anuncia sanções contra rede que entrega petróleo iraniano à China

A- A+

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira (6) sanções financeiras, as primeiras desde que a nova administração assumiu o cargo, contra uma "rede internacional" acusada de entregar petróleo iraniano à China para financiar as atividades militares de Teerã.

As sanções têm como alvo uma "rede internacional que facilita a entrega de milhões de barris de petróleo bruto iraniano, no valor de centenas de milhões de dólares, para a China", informou um comunicado do Departamento do Comércio.

"Essa rede gera receita ilícita para o exército iraniano", o que lhe permite "financiar grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah", disse o Departamento de Estado em uma declaração separada.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, afirmou que as sanções "para evitar o comércio legal do Irã com seus parceiros econômicos são uma medida ilegítima, ilegal e injustificável".

O presidente Donald Trump assinou, na terça-feira, um memorando pedindo que seu governo prepare sanções contra o Irã, como fez durante seu primeiro mandato (2017-2021).

O republicano declarou que estava adotando uma política de "pressão máxima" contra o Irã, em particular contra seu programa nuclear.

"O regime iraniano continua determinado a aproveitar suas receitas de petróleo para financiar o desenvolvimento de seu programa nuclear, produzir mísseis balísticos e drones letais e financiar grupos terroristas regionais", disse o novo secretário do Tesouro, de acordo com o comunicado.

Entre as entidades e indivíduos sancionados está a Sepehr Energy, que Washington descreve como uma "empresa de fachada" que trabalha em nome do exército iraniano. Vários navios petroleiros e as empresas que os fretaram também estão na mira.

As sanções envolvem o congelamento de ativos mantidos direta ou indiretamente pelas empresas alvo das sanções nos Estados Unidos, assim como a proibição de empresas sediadas nos Estados Unidos ou cidadãos americanos de negociar com indivíduos ou entidades que foram alvos das sanções, sob o risco de também serem sancionados.

Também complicam as transações comerciais das empresas punidas, ao limitar sua capacidade de usar o dólar, com o risco de cair sob a jurisdição americana.

