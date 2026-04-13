Crime
EUA anunciam ataque a dois barcos supostamente a serviço do narcotráfico no Pacífico
Cinco pessoas morreram e uma sobreviveu na ofensiva
Os Estados Unidos informaram no domingo, 12, que atacaram dois barcos acusados de transportar drogas no leste do Oceano Pacífico. Cinco pessoas morreram e uma sobreviveu na ofensiva.
O ataque ocorreu no sábado, 11, e elevou para 168 o número de mortos desde setembro, quando o governo americano passou a bombardear embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Mar do Caribe e no Pacífico.
Leia também
• Brasil garante duas medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica
• Inteligência artificial: utilização da tecnologia nas tarefas do mundo real pode ser um fracasso
• Lula: Mundo está difícil, Trump está aí ameaçando todo mundo
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.