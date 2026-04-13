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Crime EUA anunciam ataque a dois barcos supostamente a serviço do narcotráfico no Pacífico Cinco pessoas morreram e uma sobreviveu na ofensiva

Os Estados Unidos informaram no domingo, 12, que atacaram dois barcos acusados de transportar drogas no leste do Oceano Pacífico. Cinco pessoas morreram e uma sobreviveu na ofensiva.

O ataque ocorreu no sábado, 11, e elevou para 168 o número de mortos desde setembro, quando o governo americano passou a bombardear embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Mar do Caribe e no Pacífico.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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